Загорнута у "кокон". Дослідники детально сфотографували зорю з іншої галактики

Астрономи зробили перше детальне зображення зорі поза межами Чумацького Шляху. Вона виявилася "загорнутою" у кокон. Досі зорі з інших галактик бачили лише як точки світла, навіть при спостереженні за допомогою телескопів.

Астрономи детально зазнімкували зорю поза Чумацьким Шляхом

Відкриття описане у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Astronomy & Astrophysics.

Перше збільшене зображення зорі вдалося отримати завдяки дуже великому телескопу-інтерферометру (VLTI) Європейської південної обсерваторії.

Зоря під назвою WOH G64 розташована на відстані 160 тисяч світлових років від Землі — у Великій Магеллановій Хмарі. Це одна з малих галактик, які обертається навколо Чумацького Шляху.

Вважається, що WOH G64 є найбільшою у ВМХ. Вона класифікується як червоний надгігант і приблизно у 2 тисячі разів перевищує масу Сонця.

Навколо WOH G64 астрономи помітили яйцеподібний кокон з газу і пилу.

Це може бути пов'язано з різким викидом матерії із зорі, яка вмирає, перед вибухом наднової (коли зоря раптово і сильно збільшує свою яскравість — ред.), — сказав Кеїчі Онака, астрофізик з Національного університету Андреса Белло в Чилі. Поширити

Витягнуту форму, за словами вчених, можна пояснити або обертанням WOH G64, або впливом ще не відкритої зорі-компаньйонки.

Ймовірно, WOH G64 розпочинає свою фінальну стадію життя перед тим, як перетвориться на наднову.

Масивні зорі вибухають з енергією, еквівалентною енергії Сонця, що світить протягом усіх 10 мільярдів років свого життя. Люди спостерігали за вибухами наднових, астрономи знайшли деякі з них на старих знімках. Але ми ніколи не бачили, щоб зоря змінювалася так, що це свідчило про її неминучу смерть, — наголошує Яко ван Лун, астрофізик з Кілського Університету (Велика Британія).

Існують докази того, що деякі зорі скидають свої зовнішні шари за кілька років чи десятиліть до того, як перетворяться на наднову. Але побачити це в реальному часі можна далеко не завжди.

Це може тривати десятки тисяч років, — каже Ван Лун. Поширити

Вчені розкрили ще більше цікавих даних про Землю

Дослідники звертають увагу на те, що під час ордовицького періоду наша планета потерпала від суттєвого збільшення кількості падінь метеоритів.

Дуже цікавим моментом є те, що 21 ударний кратер, що утворився в той період, знаходиться саме поблизу екватора. Поширити

Проаналізувавши ці факти неважко здогадатися, що вони утворилися з уламків кільця, що оберталися навколо Землі.