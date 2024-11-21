Загорнута у "кокон". Дослідники детально сфотографували зорю з іншої галактики

Астрономи зробили перше детальне зображення зорі поза межами Чумацького Шляху. Вона виявилася "загорнутою" у кокон. Досі зорі з інших галактик бачили лише як точки світла, навіть при спостереженні за допомогою телескопів.
Головні тези:
- Астрономи зробили перше детальне зображення зорі поза межами Чумацького Шляху, виявивши, що вона “загорнута у кокон”.
- Зоря WOH G64, розташована у Великій Магеллановій Хмарі, може бути найбільшою у ВМХ та готується до наднової.
- Вчені виявили яйцеподібний кокон навколо зорі, що може свідчити про її фінальну стадію життя.
Астрономи детально зазнімкували зорю поза Чумацьким Шляхом
Відкриття описане у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Astronomy & Astrophysics.
Перше збільшене зображення зорі вдалося отримати завдяки дуже великому телескопу-інтерферометру (VLTI) Європейської південної обсерваторії.
Зоря під назвою WOH G64 розташована на відстані 160 тисяч світлових років від Землі — у Великій Магеллановій Хмарі. Це одна з малих галактик, які обертається навколо Чумацького Шляху.
Вважається, що WOH G64 є найбільшою у ВМХ. Вона класифікується як червоний надгігант і приблизно у 2 тисячі разів перевищує масу Сонця.
Навколо WOH G64 астрономи помітили яйцеподібний кокон з газу і пилу.
Витягнуту форму, за словами вчених, можна пояснити або обертанням WOH G64, або впливом ще не відкритої зорі-компаньйонки.
Ймовірно, WOH G64 розпочинає свою фінальну стадію життя перед тим, як перетвориться на наднову.
Масивні зорі вибухають з енергією, еквівалентною енергії Сонця, що світить протягом усіх 10 мільярдів років свого життя. Люди спостерігали за вибухами наднових, астрономи знайшли деякі з них на старих знімках. Але ми ніколи не бачили, щоб зоря змінювалася так, що це свідчило про її неминучу смерть, — наголошує Яко ван Лун, астрофізик з Кілського Університету (Велика Британія).
Існують докази того, що деякі зорі скидають свої зовнішні шари за кілька років чи десятиліть до того, як перетворяться на наднову. Але побачити це в реальному часі можна далеко не завжди.
Вчені розкрили ще більше цікавих даних про Землю
Дослідники звертають увагу на те, що під час ордовицького періоду наша планета потерпала від суттєвого збільшення кількості падінь метеоритів.
Проаналізувавши ці факти неважко здогадатися, що вони утворилися з уламків кільця, що оберталися навколо Землі.
Вважається, що це кільце утворилося, коли великий астероїд, діаметром близько 12 км, досяг межі Роша — гравітаційного радіусу, за межами якого об'єкти розриваються на частини. Уламки цього астероїда могли зібратися в кільце, яке згодом стало джерелом падінь метеоритів на Землю.
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