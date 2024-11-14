Японские астрофизики с помощью телескопа Subaru сделали снимки очень редкой галактики с тремя кольцами, происхождение которой остается неизвестным.

Что известно о редкой галактике с тремя кольцами

Как отмечают астрофизики из Национальной астрономической обсерватории Японии, снимок был сделан с острова Мауна-Кеа на Гавайях.

На сделанном телескопом фото, галактика на расстоянии примерно 800 млн. световых лет от Земли, окружена тремя кольцами.

По классификации Габбла, галактики относят к 4 категориям: эллиптические, линзообразные, спиральные и неправильные.

Эллиптические имеют яйцевидную форму и равномерное распределение звезд. Линзообразные галактики похожи на сплющенные эллипсы с выпуклостью в центре. Спиральные, например Млечный Путь, имеют центральную выпуклость с закрученными "звездными рукавами". Неправильные галактики не имеют конкретной организованной формы.

Редкая галактика с тремя кольцами

Однако среди этих категорий нет кольцеобразных галактик. Ряд ученых поэтому призывает расширить классификацию Габбла.

Что ученым известно о кольцеобразных галактиках

Пока ученые до конца не понимают, как происходит формирование кольцеобразных галактик.

По одной из гипотез, они возникают в результате столкновения двух галактик.

Еще одно предположение предполагает, что при движении межзвездного газа внутри галактики под действием гравитации он скапливается в определенных областях.

При соответствующих обстоятельствах это приводит к образованию характерной формы кольца или даже нескольких.

Galaxy Cruise, общественный научный проект, ответственный за классификацию изображений телескопа Subaru, рассматривает кольцевые галактики как результат столкновений.

Сформировалась ли обнаруженная галактика с тремя кольцами в результате одного или нескольких столкновений или каким-либо иным образом пока неизвестно.