Японские астрофизики сфотографировали загадочную и очень редкую галактику
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Японские астрофизики сфотографировали загадочную и очень редкую галактику

Кольцеобразная галактика
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Источник:  Live Science

Японские астрофизики с помощью телескопа Subaru сделали снимки очень редкой галактики с тремя кольцами, происхождение которой остается неизвестным.

Главные тезисы

  • Японские астрофизики сфотографировали редкую галактику с тремя кольцами, происхождение которой до сих пор остается загадкой.
  • Кольцеобразные галактики представляют собой редкое образование в космосе, их формирование вызывает много вопросов и дискуссий среди ученых.
  • Общественный проект Galaxy Cruise исследует кольцевые галактики, пытаясь раскрыть секрет их формирования и классификации.
  • Ученые предполагают, что кольцеобразные галактики могут возникать в результате столкновений галактик или скапливания газа под действием гравитации.
  • Классификация галактик по системе Габбла пока не включает кольцеобразные объекты, и ученые рассматривают необходимость расширения этой системы.

Что известно о редкой галактике с тремя кольцами

Как отмечают астрофизики из Национальной астрономической обсерватории Японии, снимок был сделан с острова Мауна-Кеа на Гавайях.

На сделанном телескопом фото, галактика на расстоянии примерно 800 млн. световых лет от Земли, окружена тремя кольцами.

По классификации Габбла, галактики относят к 4 категориям: эллиптические, линзообразные, спиральные и неправильные.

Эллиптические имеют яйцевидную форму и равномерное распределение звезд. Линзообразные галактики похожи на сплющенные эллипсы с выпуклостью в центре. Спиральные, например Млечный Путь, имеют центральную выпуклость с закрученными "звездными рукавами". Неправильные галактики не имеют конкретной организованной формы.

Японские астрофизики сняли редкую кольцевидную галактику
Редкая галактика с тремя кольцами

Однако среди этих категорий нет кольцеобразных галактик. Ряд ученых поэтому призывает расширить классификацию Габбла.

Что ученым известно о кольцеобразных галактиках

Пока ученые до конца не понимают, как происходит формирование кольцеобразных галактик.

По одной из гипотез, они возникают в результате столкновения двух галактик.

Еще одно предположение предполагает, что при движении межзвездного газа внутри галактики под действием гравитации он скапливается в определенных областях.

При соответствующих обстоятельствах это приводит к образованию характерной формы кольца или даже нескольких.

Galaxy Cruise, общественный научный проект, ответственный за классификацию изображений телескопа Subaru, рассматривает кольцевые галактики как результат столкновений.

Сформировалась ли обнаруженная галактика с тремя кольцами в результате одного или нескольких столкновений или каким-либо иным образом пока неизвестно.

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