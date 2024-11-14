Японські астрофізики за допомогою телескопу Subaru зробили знімки дуже рідкісної галактики з трьома кільцями, походження якої залишається невідомим.

Що відомо про рідкісну галактику с трьома кільцями

Як зазначають астрофізики з Національної астрономічної обсерваторії Японії, знімок був зроблений з острова Мауна-Кеа на Гаваях.

На зробленому телескопом фото, галактика на відстані приблизно 800 млн світлових років від Землі, оточена трьома кільцями.

За класифікацією Габбла, галактики відносять до 4 категорій: еліптичні, лінзоподібні, спіральні та неправильні.

Еліптичні мають яйцеподібну форму та рівномірний розподіл зірок. Лінзоподібні галактики схожі на сплющені еліпси з опуклістю в центрі. Спіральні, як-от Чумацький Шлях, мають центральну опуклість із закрученими "зоряними рукавами". Неправильні галактики не мають конкретної організованої форми.

Рідкісна галактика з трьома кільцями

Однак серед цих категорій не має кільцеподібніх галактик. Низка науковців через це закликає розширити класифікацію Габбла.

Що науковцям відомо про кільцеподібні галактики

Наразі науковці до кінця не розуміють, як відбувається формування кільцеподібних галактик.

За однією з гіпотез, вони виникають внаслідок зіткнення двох галактик.

Ще одне припущення передбачає, що під час руху міжзоряного газу всередині галактики під дією гравітації він накопичується у певних областях.

За відповідних обставин це призводить до утворення характерної форми кільця — або навіть декількох.

Galaxy Cruise, громадський науковий проєкт, відповідальний за класифікацію зображень телескопа Subaru, наразі розглядає кільцеві галактики як результат зіткнень.

Чи сформувалася виявлена галактика з трьома кільцями внаслідок одного чи кількох зіткнень або якимось іншим чином — поки що невідомо.