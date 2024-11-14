Японські астрофізики сфотографували загадкову і дуже рідкісну галактику
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Японські астрофізики сфотографували загадкову і дуже рідкісну галактику

Кільцеподібна галактика
Джерело:  Live Science

Японські астрофізики за допомогою телескопу Subaru зробили знімки дуже рідкісної галактики з трьома кільцями, походження якої залишається невідомим. 

Головні тези:

  • Японські астрофізики сфотографували рідкісну галактику з трьома кільцями за допомогою телескопу Subaru.
  • Галактика знаходиться на відстані 800 млн світлових років від Землі, викликає багато запитань щодо її походження та класифікації.
  • Кільцеподібні галактики є досить рідкісним утворенням у космосі, і їх поява досі залишається предметом досліджень та дискусій.
  • Наразі не встановлено точно, як формуються кільцеподібні галактики, існують різні гіпотези, включаючи зіткнення галактик та накопичення газу під дією гравітації.
  • Galaxy Cruise, громадський науковий проєкт, досліджує кільцеві галактики та спробує розкрити таємницю формування цих унікальних космічних утворень.

Що відомо про рідкісну галактику с трьома кільцями

Як зазначають астрофізики з Національної астрономічної обсерваторії Японії, знімок був зроблений з острова Мауна-Кеа на Гаваях.

На зробленому телескопом фото, галактика на відстані приблизно 800 млн світлових років від Землі, оточена трьома кільцями.

За класифікацією Габбла, галактики відносять до 4 категорій: еліптичні, лінзоподібні, спіральні та неправильні.

Еліптичні мають яйцеподібну форму та рівномірний розподіл зірок. Лінзоподібні галактики схожі на сплющені еліпси з опуклістю в центрі. Спіральні, як-от Чумацький Шлях, мають центральну опуклість із закрученими "зоряними рукавами". Неправильні галактики не мають конкретної організованої форми.

Японські астрофізики зняли рідкісну кільцеподібну галактику
Рідкісна галактика з трьома кільцями

Однак серед цих категорій не має кільцеподібніх галактик. Низка науковців через це закликає розширити класифікацію Габбла.

Що науковцям відомо про кільцеподібні галактики

Наразі науковці до кінця не розуміють, як відбувається формування кільцеподібних галактик.

За однією з гіпотез, вони виникають внаслідок зіткнення двох галактик.

Ще одне припущення передбачає, що під час руху міжзоряного газу всередині галактики під дією гравітації він накопичується у певних областях.

За відповідних обставин це призводить до утворення характерної форми кільця — або навіть декількох.

Galaxy Cruise, громадський науковий проєкт, відповідальний за класифікацію зображень телескопа Subaru, наразі розглядає кільцеві галактики як результат зіткнень.

Чи сформувалася виявлена галактика з трьома кільцями внаслідок одного чи кількох зіткнень або якимось іншим чином — поки що невідомо.

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