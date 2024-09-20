За словами астрофізиків, серед скупчення зірок під назвою Паломар 5 у галактиці Чумацький Шлях може ховатись більше 100 масивних чорних дір, кожна з яких важить у 20 разів більше за Сонце.
Головні тези:
- У галактиці Чумацький Шлях припускається наявність понад 100 масивних чорних дір, маси кожної з яких перевищують масу Сонця в 20 разів.
- Скупчення зірок Паломар 5 є унікальним об'єктом, яке може містити велику кількість чорних дір та допомагає розуміти процеси утворення цих об'єктів.
- Науковці здійснюють дослідження чорних дір у зоряних скупченнях за допомогою космічної обсерваторії Gaia та моделювання N-тіл для вивчення їх орбіт та еволюції.
- Чорні діри в скупченнях можуть утворюватися під час вибухів наднових зірок та є важливою складовою кульових скупчень, що розчиняються через мільярд років.
- Дослідження чорних дір у зоряних скупченнях допомагає розкрити та розуміти великі невідомі в космічних процесах та еволюції галактик.
Що відомо про ймовірну велику кількість чорних дір у галактиці Чумацький Шлях
Зазначається, що скупчення зірок під назвою Паломар 5 простягається на відстань у 30 тис світлових років і розташовується приблизно за 80 тис світових років від Землі.
Науковці часто порівнюють такі скупчення зі "скам’янілостями", вважаючи їх залишками раннього Всесвіту.
Підкреслюється, що скупчення мають сферичну форму і містять від 100 тис до 1 млн дуже старих зірок, деякі з яких утворились на початку формування Всесвіту.
У всіх таких скупченнях більшість зірок утворилась майже одночасно з однієї хмари газу.
Відомо, що у нашій галактиці існує щонайменше 150 таких об’єктів.
Особливу увагу науковців привертають приливні потоки — довгі ріки зірок, які простягаються по небу.
Із розвитком технологій та за допомогою космічної обсерваторії Gaia, яка працює над високоточним картографуванням Чумацького Шляху в трьох вимірах, їх стало набагато простіше знаходити.
Скупчення Паломар 5 унікальне через свої розміри. Зокрема, команда науковців використала детальне моделювання N-тіл для відтворення орбіт та еволюції кожної зірки в скупченні.
Що відомо про ймовірне розміщення великої кількості чорних дір у зоряних скупченнях
Згідно з розрахунками, популяції чорних дір можуть існувати в центральних областях кульових скупчень.
Цей кластер повністю розчиниться через мільярд років. Перед своєю "смертю" він повністю складатиметься з чорних дір, які обертатимуться навколо галактичного центру.
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