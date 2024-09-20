По словам астрофизиков, среди скопления звезд под названием Паломар 5 в галактике Млечный Путь может скрываться более 100 массивных черных дыр, каждая из которых весит в 20 раз больше Солнца.
Главные тезисы
- Ученые предполагают существование более 100 массивных черных дыр в галактике Млечный Путь, каждая из которых весит в 20 раз больше Солнца.
- Исследования черных дыр в звездных скоплениях с помощью космической обсерватории Gaia и моделирования N-тел помогают раскрыть неизвестные космические процессы и эволюцию галактик.
- Черные дыры в скоплениях образуются при взрывах сверхновых звезд и составляют значительную часть массы скопления, вращаясь вокруг галактического центра.
- Популяции черных дыр в центральных областях шаровых скоплений превышают количество звезд, что приносит новые открытия и вызывает интерес у астрофизиков.
- Изучение черных дыр в скоплениях, таких как Паломар 5, помогает понять процессы формирования массивных потоков звезд и их эволюцию в космосе.
Что известно о вероятном большом количестве черных дыр в галактике Млечный Путь
Отмечается, что скопление звезд под названием Паломар 5 простирается на расстояние в 30 тыс. световых лет и располагается примерно в 80 тыс. мировых лет от Земли.
Ученые часто сравнивают такие скопления со "окаменелостью", считая их остатками ранней Вселенной.
Подчеркивается, что скопления имеют сферическую форму и содержат от 100 тыс. до 1 млн. очень старых звезд, некоторые из которых образовались в начале формирования Вселенной.
Во всех таких скоплениях большинство звезд образовалось почти одновременно из одного облака газа.
Известно, что в нашей галактике существует не менее 150 таких объектов.
Особое внимание ученых привлекают приливные потоки — длинные реки звезд, простирающиеся по небу.
С развитием технологий и с помощью космической обсерватории Gaia, работающей над высокоточным картографированием Млечного Пути в трех измерениях, их стало гораздо проще находить.
Скопление Паломар 5 уникально из-за своих размеров. В частности, команда ученых использовала детальное моделирование N-тел для воспроизведения орбит и эволюции каждой звезды в скоплении.
Что известно о вероятном размещении большого количества черных дыр в звездных скоплениях
Согласно расчетам, популяции черных дыр могут существовать в центральных областях шаровых скоплений.
Этот кластер полностью растворится через миллиард лет. Перед своей "смертью" он будет полностью состоять из черных дыр, которые будут вращаться вокруг галактического центра.
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