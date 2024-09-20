По словам астрофизиков, среди скопления звезд под названием Паломар 5 в галактике Млечный Путь может скрываться более 100 массивных черных дыр, каждая из которых весит в 20 раз больше Солнца.

Что известно о вероятном большом количестве черных дыр в галактике Млечный Путь

Отмечается, что скопление звезд под названием Паломар 5 простирается на расстояние в 30 тыс. световых лет и располагается примерно в 80 тыс. мировых лет от Земли.

Ученые часто сравнивают такие скопления со "окаменелостью", считая их остатками ранней Вселенной.

Подчеркивается, что скопления имеют сферическую форму и содержат от 100 тыс. до 1 млн. очень старых звезд, некоторые из которых образовались в начале формирования Вселенной.

Черная дыра

Во всех таких скоплениях большинство звезд образовалось почти одновременно из одного облака газа.

Известно, что в нашей галактике существует не менее 150 таких объектов.

Особое внимание ученых привлекают приливные потоки — длинные реки звезд, простирающиеся по небу.

С развитием технологий и с помощью космической обсерватории Gaia, работающей над высокоточным картографированием Млечного Пути в трех измерениях, их стало гораздо проще находить.

Мы не знаем, как образуются эти потоки, но одна идея состоит в том, что они являются разорванными звездными скоплениями... Однако ни один из недавно открытых потоков не имеет связанного с ним звездного скопления, поэтому мы не можем быть уверены. Итак, чтобы понять, как образовались эти потоки, нам нужно изучить один из связанных с ним звездных систем. Паломар 5 — это единственный случай, который делает его Розеттским камнем для понимания формирования потока, и поэтому мы подробно его изучили, — объясняет астрофизик из Университета Барселоны в Испании Марк Гиллес. Поделиться

Скопление Паломар 5 уникально из-за своих размеров. В частности, команда ученых использовала детальное моделирование N-тел для воспроизведения орбит и эволюции каждой звезды в скоплении.

Что известно о вероятном размещении большого количества черных дыр в звездных скоплениях

Согласно расчетам, популяции черных дыр могут существовать в центральных областях шаровых скоплений.

Количество черных дыр примерно в три раза превышает ожидаемое количество звезд в скоплении, и это означает, что более 20% общей массы скопления состоит из черных дыр. Каждая из них имеет массу примерно в 20 раз больше массы Солнца, и они образовались при взрывах сверхновых в конце жизни массивных звезд, когда скопление было еще очень молодым, — отмечает Марк Гилес. Поделиться

Этот кластер полностью растворится через миллиард лет. Перед своей "смертью" он будет полностью состоять из черных дыр, которые будут вращаться вокруг галактического центра.