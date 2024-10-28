Вчені виявили гігантську структуру з великої кількості галактик, яка ставить під сумнів нинішні уявлення про розвиток Всесвіту.

Що відомо про загадкову структуру з галактик, яка кидає виклик сучасним уявленням про Всесвіт

Зазначається, що дослідники виявили практично ідеальне кільце галактик діаметром 1,3 млрд світлових років, яке знаходиться на відстані 6,9 млрд світлових років від Землі.

Ця структура не відповідає жодній відомій формації чи механізму.

Науковці вже назвали цю структуру Великим кільцем. Зазначається, що її існування вказує на необхідність внесення змін до стандартної моделі космології.

Галактики

Відкриття було зроблене групою астрономів під керівництвом Алексії Лопес із Університету Центрального Ланкаширу.

Це вже друга гігантська структура, яку виявили астрофізики. Перша отримала назву Гігантської дуги і знаходиться у тій же частині неба, на тій самій відстані.

Жодну з цих двох надвеликих структур не можна легко пояснити у нашому нинішньому розумінні Всесвіту. І їхні надвеликі розміри, відмінні форми та космологічна близькість, безумовно, мають говорити нам про щось важливе — але про що саме? — підкреслює Лопес. Поширити

Науковці припускають, що тісний зв’язок між цими гігантськими формуваннями може базуватись на баріонній акустичній осциляції.

Вона є гігантськими круговими скупченнями галактик, які виявляють по всьому космосу.

Науковці зазначають, що ці сфери насправді є скам'янілостями акустичних хвиль, що поширювались у ранньому Всесвіті, а потім замерзали через те, що простір ставав настільки розсіяним, що вони втрачали здатність переміщуватись.

Що кажуть астрофізики про Гігантське кільце

Однак виявлене науковцями Велике кільце не є баріонною акустичною осциляцією, оскільки останні мають фіксований розмір — близько мільярда світлових років у діаметрі.

За результатами більш ретельного вивчення науковці встановили, що Велике кільце більше схоже за формою на штопор, вирівняний таким чином, що він стає схожим на кільце.

Космологи обчислюють поточну теоретичну межу розміру структур в 1,2 мільярда світлових років, проте обидві ці структури набагато більші — Гігантська дуга майже втричі більша, а коло Великого кільця можна порівняти з довжиною Гігантської дуги, — пояснює Алексія Лопес. Поширити

Поточна модель еволюції Всесвіту найкраще відповідає процесам, що спостерігаються в ньому. Але є деякі особливості, які вона може пояснити.

Існують інші моделі, які були висунуті для пояснення цих особливостей. Але вони також мають суттєві прогалини.

Наприклад, одна з них, конформна циклічна космологія Роджера Пенроуза, припускає, що Всесвіт проходить через нескінченні цикли розширення Великого вибуху. І в ній передбачається існування кільцевих структур.

Інша можливість полягає в тому, що структури є типом топологічного дефекту тканини простору-часу, відомого як космічні струни.

Вважається, що вони схожі на зморшки шириною з протон, які виникли в ранньому Всесвіті, коли простір-час розтягнувся, а потім застигли на місці.

Але на даний момент ніхто не може пояснити, як з'явилися Велике кільце та Гігантська дуга.