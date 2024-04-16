Вчені виявили найбільшу зоряну чорну діру в Галактиці

Зробивши рекордне відкриття, вчені виявили найбільшу зоряну чорну діру в нашій галактиці. Вважається, що чорна діра, яка отримала назву Gaia BH3, приблизно в 33 рази масивніша за наше Сонце, що робить її на кілька ліг більшою за попереднього рекордсмена Cygnus X-1, який був у 21 раз масивнішим за Сонце.

Що відомо найбільшу зоряну чорну діру в Галактиці

Згідно з новою статтею, опублікованою в журналі "Астрономія і астрофізика", ця нещодавно виявлена чорна діра, розташована приблизно у 2000 світлових роках від нас, насправді є другою найближчою до нашої рідної Сонячної системи чорною дірою.

Зоряні чорні діри — це тип чорної діри, яка утворюється із залишків величезних зірок. Коли у досить великої зірки закінчується водневе паливо, вона колапсує під дією власної гравітації, вибухаючи надновою, залишаючи після себе величезне ядро зірки. Якщо її ядро досить масивне, воно колапсує в чорну діру, об'єкт настільки щільний і з таким сильним гравітаційним тяжінням, що навіть світло не зможе покинути його.

Зоряні чорні діри зазвичай мають масу від 5 до кількох десятків разів більшу за масу нашого Сонця. Вони набагато менші за масою порівняно з надмасивними чорними дірами, які можуть бути в мільйони або мільярди разів більшими за масу Сонця і розташовані в центрах галактик, включно з нашою власною. Таким чином, хоча ця нещодавно виявлена чорна діра є найбільшою зоряною чорною дірою в нашій галактиці, вона все ж набагато менша за надмасивну чорну діру Стрілець А в центрі Чумацького Шляху.

Gaia BH3 була відкрита після того, як астрономи проаналізували дані місії Gaia Європейського космічного агентства і помітили дивний коливальний рух у зірки, розташованої в сузір'ї Орла. Виявляється, це коливання було спричинене зіркою, що обертається навколо чорної діри, а саме Гайї BH3. Використовуючи Дуже Великий Телескоп Європейської Південної Обсерваторії (VLT ESO) та інші обсерваторії, астрономи перевірили масу чорної діри і визначили, що вона в приголомшливі 33 рази перевищує масу Сонця.

Більшість інших зоряних чорних дір у нашій галактиці не перевищують масу нашого Сонця в 10 разів, що робить Gaia BH3 рідкісною знахідкою.

Ніхто не очікував виявити чорну діру великої маси, яка ховається неподалік, і яка досі не виявлена. Таке відкриття ви робите один раз у своєму дослідницькому житті, — заявив у своїй заяві автор дослідження Паскуале Пануццо, астроном Паризької обсерваторії, що входить до складу Національного центру наукових досліджень Франції (CNRS). Поширити

Вважається, що зірки з низьким вмістом металів, що складаються переважно з водню і гелію з мінімальною кількістю важчих елементів, зберігають більшу масу протягом усього свого життя, потенційно залишаючи по собі достатньо матеріалу для утворення більш масивних чорних дір після їхньої загибелі. Однак прямих доказів зв'язку зірок із низьким вмістом металів з утворенням чорних дір великої маси досі не було.

Про цю чорну діру та її зірку збирається набагато більше даних, але вони не будуть опубліковані повністю до 2025 року.