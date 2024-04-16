Ученые обнаружили самую большую звездную черную дыру в Галактике

Совершив рекордное открытие, ученые обнаружили самую большую звездную черную дыру в нашей галактике. Считается, что черная дыра, получившая название Gaia BH3, примерно в 33 раза массивнее нашего Солнца, что делает ее на несколько лег больше предыдущего рекордсмена Cygnus X-1, который был в 21 раз массивнее Солнца.

Что известно самую звездную черную дыру в Галактике

Согласно новой статье, опубликованной в журнале "Астрономия и астрофизика", эта недавно обнаруженная черная дыра, расположенная примерно в 2000 световых годах от нас, на самом деле является второй ближайшей к нашей родной Солнечной системе черной дырой.

Звездные черные дыры – это тип черной дыры, образующейся из остатков огромных звезд. Когда у достаточно большой звезды заканчивается водородное топливо, она коллапсирует под действием собственной гравитации, взрываясь сверхновой, оставляя после себя огромное ядро звезды. Если ее ядро достаточно массивно, оно коллапсирует в черную дыру, объект настолько плотный и с таким сильным гравитационным тяготением, что даже свет не сможет покинуть его.

Звездные черные дыры обычно имеют массу от 5 до нескольких десятков раз больше массы нашего Солнца. Они гораздо меньше по массе по сравнению с сверхмассивными черными дырами, которые могут быть в миллионы или миллиарды раз больше массы Солнца и расположены в центрах галактик, включая нашу собственную. Таким образом, хотя эта недавно обнаруженная черная дыра является самой звездной черной дырой в нашей галактике, она все же гораздо меньше сверхмассивной черной дыры Стрелец А в центре Млечного Пути.

Gaia BH3 была открыта после того, как астрономы проанализировали данные миссии Gaia Европейского космического агентства и заметили странное колебательное движение звезды, расположенной в созвездии Орла. Оказывается, это колебание было вызвано вращающейся звездой вокруг черной дыры, а именно Гайи BH3. Используя Очень Большой Телескоп Европейской Южной Обсерватории (VLT ESO) и другие обсерватории, астрономы проверили массу черной дыры и определили, что она в потрясающем 33 раза превышает массу Солнца.

Большинство других звездных черных дыр в нашей галактике не превышает массу нашего Солнца в 10 раз, что делает Gaia BH3 редкой находкой.

Никто не ожидал обнаружить черную дыру большой массы, которая скрывается неподалеку и которая до сих пор не обнаружена. Такое открытие вы делаете однажды в своей исследовательской жизни, - заявил в своем заявлении автор исследования Паскуале Пануццо, астроном Парижской обсерватории, входящий в состав Национального центра научных исследований Франции (CNRS). Поделиться

Считается, что звезды с низким содержанием металлов, состоящие преимущественно из водорода и гелия с минимальным количеством более тяжелых элементов, сохраняют большую массу на протяжении всей своей жизни, потенциально оставляя достаточно материала для образования более массивных черных дыр после их гибели. Однако прямых доказательств связи звезд с низким содержанием металлов с образованием черных дыр большой массы до сих пор не было.

Об этой черной дыре и ее звезде собирается гораздо больше данных, но они не будут опубликованы до 2025 года.