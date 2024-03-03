В апреле жители планеты смогут увидеть редкое астрономическое явление, когда комета будет проходить рядом с Солнцем во время полного солнечного затмения.

Что известно о возможности увидеть редкое астрономическое явление

По информации издания, событие должно произойти 8 апреля.

Комета 12P/Понс-Брукса, которая еще называется "комета дьявола", около 17 километров в диаметре, вращается вокруг Солнца по высокоэллиптической орбите примерно раз в 71 год.

Отмечается, что с приближением к Солнцу ледяная оболочка кометы теряет стабильность и выбрасывает в космос смесь льда и газа.

Во время ранних наблюдений извержение такой смеси, получившей название криомагмы, напоминало рога, что и привело к тому, что астрономы назвали небесное тело "кометой дьявола".

Кто сможет увидеть приближение кометы к Солнцу

Максимальное приближение кометы к Солнцу ожидается 24 апреля. После этого небесное тело начнет движение в обратном направлении.

Во время полного солнечного затмения 8 апреля комету можно будет увидеть даже в любительских телескопах и мощных объективах фотоаппаратов.

Однако увидеть это явление во всей красе могут только жители определенных регионов Северной Америки.

Астрофотографы – любители фотографировать космические явления – уже с нетерпением ждут возможности зафиксировать на одном снимке сразу и полное солнечное затмение, и яркую комету "рядом" с Солнцем.

Но если комета "взорвется" очередным выбросом криомагмы за несколько дней или часов до затмения, то увидеть ее можно будет даже невооруженным глазом.

Но защитные очки все же стоит будет надеть, когда будете следить за солнечным затмением, говорят астрономы.