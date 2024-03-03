Астрономы прогнозируют редкое космическое явление в апреле
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Астрономы прогнозируют редкое космическое явление в апреле

комета
Читати українською
Источник:  Live Science

В апреле жители планеты смогут увидеть редкое астрономическое явление, когда комета будет проходить рядом с Солнцем во время полного солнечного затмения.

Что известно о возможности увидеть редкое астрономическое явление

По информации издания, событие должно произойти 8 апреля.

Комета 12P/Понс-Брукса, которая еще называется "комета дьявола", около 17 километров в диаметре, вращается вокруг Солнца по высокоэллиптической орбите примерно раз в 71 год.

Отмечается, что с приближением к Солнцу ледяная оболочка кометы теряет стабильность и выбрасывает в космос смесь льда и газа.

Во время ранних наблюдений извержение такой смеси, получившей название криомагмы, напоминало рога, что и привело к тому, что астрономы назвали небесное тело "кометой дьявола".

Кто сможет увидеть приближение кометы к Солнцу

Максимальное приближение кометы к Солнцу ожидается 24 апреля. После этого небесное тело начнет движение в обратном направлении.

Во время полного солнечного затмения 8 апреля комету можно будет увидеть даже в любительских телескопах и мощных объективах фотоаппаратов.

Однако увидеть это явление во всей красе могут только жители определенных регионов Северной Америки.

Астрофотографы – любители фотографировать космические явления – уже с нетерпением ждут возможности зафиксировать на одном снимке сразу и полное солнечное затмение, и яркую комету "рядом" с Солнцем.

Но если комета "взорвется" очередным выбросом криомагмы за несколько дней или часов до затмения, то увидеть ее можно будет даже невооруженным глазом.

Но защитные очки все же стоит будет надеть, когда будете следить за солнечным затмением, говорят астрономы.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые открыли самую большую за всю историю наблюдений комету
Ученые открыли самую большую за всю историю наблюдений комету
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Удивительная комета приближается к Земле: чем она необычна
Удивительная комета приближается к Земле: чем она необычна
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Гигантская комета Дьявола скоро взорвется в космосе — что известно
комета

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?