У квітні жителі планети зможуть побачити рідкісне астрономічне явище, коли комета проходитиме поряд із Сонцем під час повного сонячного затемнення.

Що відомо про змогу побачити рідкісне астрономічне явище

За інформацією видання, подія має відбутись 8 квітня.

Комета 12P/Понс-Брукса, яка ще має назву “комета диявола”, близько 17 кілометрів в діаметрі, обертається навколо Сонця по високоеліптичній орбіті приблизно раз на 71 рік.

Зазначається, що із наближенням до Сонця крижана оболонка комети втрачає стабільність і вона викидає у космос суміш льоду та газу.

Під час ранніх спостережень виверження такої суміші, що отримала назву кріомагми, нагадували роги, що і призвело до того, що астрономи назвали небесне тіло “кометою диявола”.

Хто зможе побачити наближення комети до Сонця

Максимальне наближення комети до Сонця очікується 24 квітня. Після цього небесне тіло почне рух у зворотньому напрямку.

Підчас повного сонячного затемнення 8 квітня комету можна буде побачити навіть у любительскі телескопи та потужні об’єктиви фотоапаратів.

Однак побачити це явище у всій красі зможуть лише мешканці певних регіонів Північної Америки.

Астрофотографи – любителі фотографувати космічні явища – вже з нетерпінням чекають можливості зафіксувати на одному знімку одразу і повне сонячне затемнення, і яскраву комету "поруч" із Сонцем.

Але, якщо комета "вибухне" черговим викидом кріомагми за кілька днів чи годин до затемнення, то побачити її можна буде навіть неозброєним оком.

Але захисні окуляри все ж варто буде надягнути, коли будете спотерігати за сонячним затемненням, кажуть астрономи.