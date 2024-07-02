Телескоп Hubble зафіксував галактику за 49 млн світлових років від Землі

Зіркова система знаходиться у сузір’ї Діви. Вона належить до сейфертівських галактик, які мають дуже яскраве й активне ядро.

На новій галактиці існують молоді блакитні зорі та темний пил навколо яскравого ядра

Космічний телескоп Хаббл зробив фото спіральної галактики NGC 4951, що розташована за 49 мільйонів світлових років від Землі.

Фото вдалося зробити завдяки дослідженню руху матерії та енергії у сусідніх галактиках.

Галактики постійно проходять цикл зореутворення, під час якого газ у галактиці утворює молекулярні хмари, що колапсують, створюючи нові зірки. Потім ці зірки розсіюють хмари потужним випромінюванням або зоряним вітром у процесі зворотного зв'язку. Залишковий газ утворює нові хмари в іншому місці.

Цей цикл руху матерії та енергії визначає, як швидко галактика утворює зорі і як швидко вона спалює свої запаси газу — тобто, як вона еволюціонує протягом свого життя.

Розуміння цієї еволюції залежить від туманностей, зірок і зоряних скупчень у галактиці: коли вони утворилися і як поводилися в минулому.

Зображення NGC 4951 демонструє енергійність цієї галактики, показуючи рух матерії та енергії, сяючі рожеві зореутворювальні ділянки, молоді блакитні зорі та густий темний пил навколо яскравого ядра.

Астронавти NASA з місії Starliner "застрягли" на МКС

NASA відклало дату повернення з Міжнародної космічної станції двох астронавтів після витоку гелію та проблем з двигуном корабля Starliner компанії Boeing.

У NASA запевнили, що нагальної потреби у поверненні для них немає, оскільки на МКС є достатньо запасів.

Натомість астронавти продовжать тестувати капсулу, намагаючись зрозуміти її проблеми і спробувати виправити їх.

Виліт було заплановано на 26 червня, але його вирішили скасувати через проблеми з космічним апаратом, який би доставив астронавтів назад на Землю.

До того ж дата вильоту не збігалась з серією запланованих виходів у відкритий космос на МКС, призначених 24 червня і 2 липня.