Телескоп Hubble зафиксировал галактику в 49 млн световых лет от Земли

Звездная система находится в созвездии Девы. Она относится к сейфертовским галактикам, которые имеют очень яркое и активное ядро.
Главные тезисы
- Фото, сделанное космическим телескопом, показывает яркое ядро, молодые голубые звезды и густую темную пыль вокруг галактики, активно образующую новые звезды.
- NASA столкнулась с проблемами на МКС, задерживая возвращение астронавтов после утечки гелия и проблем с кораблем Starliner компании Boeing.
- Астронавты продолжат тестировать капсулу и решать ее проблемы, не считая срочной потребности в возвращении на Землю.
На новой галактике существуют молодые голубые звезды и темная пыль вокруг яркого ядра.
Космический телескоп Хаббл сделал фото спиральной галактики NGC 4951, расположенной в 49 миллионах световых лет от Земли.
Фото удалось сделать благодаря исследованию движения материи и энергии в соседних галактиках.
Галактики постоянно проходят цикл звездообразования, во время которого газ в галактике образует коллапсирующие молекулярные облака, создавая новые звезды. Затем эти звезды рассеивают облака мощным излучением или звездным ветром в процессе обратной связи. Остаточный газ образует новые облака в другом месте.
Этот цикл движения материи и энергии определяет, как быстро галактика образует звезды и как быстро она сжигает свои запасы газа, то есть, как она эволюционирует в течение своей жизни.
Понимание этой эволюции зависит от туманностей, звезд и звездных скоплений в галактике: когда они образовались и вели себя в прошлом.
Изображение NGC 4951 демонстрирует энергичность этой галактики, показывая движение материи и энергии, сияющие розовые звездообразующие участки, молодые голубые звезды и густая темная пыль вокруг яркого ядра.
Астронавты NASA с миссии Starliner "застряли" на МКС
NASA отложило дату возвращения с Международной космической станции двух астронавтов после утечки гелия и проблем с двигателем корабля Starliner компании Boeing.
В NASA заверили, что неотложной потребности в возвращении для них нет, поскольку на МКС достаточно запасов.
Астронавты продолжат тестировать капсулу, пытаясь понять ее проблемы и попытаться исправить их.
Вылет был запланирован на 26 июня, но его решили отменить из-за проблем с космическим аппаратом, который бы доставил астронавтов обратно на Землю.
К тому же, дата вылета не совпадала с серией запланированных выходов в открытый космос на МКС, назначенных 24 июня и 2 июля.
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