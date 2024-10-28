Астрофизиков озадачило гигантское кольцо галактик в космосе

Ученые обнаружили гигантскую структуру из большого количества галактик, которая подвергает сомнению нынешние представления о развитии Вселенной.

Что известно о загадочной структуре из галактик, бросающей вызов современным представлениям о Вселенной

Отмечается, что исследователи обнаружили практически идеальное кольцо галактик диаметром 1,3 млрд. световых лет, которое находится на расстоянии 6,9 млрд. световых лет от Земли.

Эта структура не соответствует никакой известной формации или механизму.

Ученые уже назвали эту структуру Большим кольцом. Отмечается, что ее существование указывает на необходимость внесения изменений в стандартную модель космологии.

Галактики

Открытие было сделано группой астрономов под руководством Алексии Лопеса из Университета Центрального Ланкашира.

Это уже вторая гигантская структура, которую обнаружили астрофизики. Первая получила название Гигантской дуги и находится в той же части неба, на том же расстоянии.

Ни одну из этих двух сверхбольших структур нельзя легко объяснить в нашем сегодняшнем понимании Вселенной. И их сверхбольшие размеры, отличные формы и космологическая близость, безусловно, должны говорить нам о чем-то важном, но о чем именно? — подчеркивает Лопес.

Ученые предполагают, что тесная связь между этими гигантскими формированиями может основываться на барионной акустической осцилляции.

Она представляет собой гигантские круговые скопления галактик, которые обнаруживают по всему космосу.

Ученые отмечают, что эти сферы на самом деле окаменели акустических волн, которые распространялись в ранней Вселенной, а затем замерзали из-за того, что пространство становилось настолько рассеянным, что они теряли способность перемещаться.

Что говорят астрофизики о Гигантском кольце

Однако обнаруженное учеными Большое кольцо не является барионной акустической осцилляцией, поскольку у последних есть фиксированный размер — около миллиарда световых лет в диаметре.

По результатам более тщательного изучения ученые установили, что Большое кольцо больше похоже на форму на штопор, выровненный таким образом, что он становится похожим на кольцо.

Космологи вычисляют текущую теоретическую границу размера структур в 1,2 миллиарда световых лет, однако обе эти структуры гораздо больше — Гигантская дуга почти втрое больше, а у Большого кольца сравнима с длиной Гигантской дуги, — объясняет Алексия Лопес.

Текущая модель эволюции Вселенной лучше всего отвечает наблюдаемым в ней процессам. Но есть некоторые особенности, которые он может объяснить.

Есть другие модели, которые были выдвинуты для объяснения этих особенностей. Но у них также существенные пробелы.

Например, одна из них, конформная циклическая космология Роджера Пенроуза, предполагает, что Вселенная проходит через нескончаемые циклы расширения Большого взрыва. И в ней предполагается существование кольцевых структур.

Другая возможность состоит в том, что структуры являются типом топологического дефекта ткани пространства-времени, известного как космические струны.

Считается, что они похожи на морщинки шириной с протонами, возникшие в ранней Вселенной, когда пространство-время растянулось, а затем застыли на месте.

Но сейчас никто не может объяснить, как появились Большое кольцо и Гигантская дуга.