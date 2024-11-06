Світлове шоу. "Хаббл" зазнімкував унікальну спіральну галактику

Космічний телескоп "Хаббл" зазняв сяяння спіральну галактику з перемичками, яка розташована за 49 мільйонів світлових років від Землі. Як повідомляє Європейське космічне агентство, на фото зображено галактику NGC 1672, що розташована в сузір’ї Золотої Риби.

Світлове шоу в сузір’ї Золотої Риби

Незвичайне світлове шоу створюють мільярди сяючих зірок усередині системи.

Уздовж двох великих рукавів галактики частинки водню утворюють яскраве червоне світло — це випромінювання, яке надходить від новостворених зірок.

На фотографії неподалік від центру також можна побачити дві особливо виразні зірки. В Європейському космічному агентстві кажуть, що вони вбудовані в кільце гарячого газу та виділяють потужне рентгенівське випромінювання.

Ще більш яскравим виглядає центр галактики — там розташоване активне ядро системи. У його "серці" лежить нагрітий акреаційний диск, що оточує надмасивну чорну діру під назвою NGC 1672. Поширити

Рукави галактики виглядають темно-червонуватими нитками пилу, а в місцях активного зореутворення — яскраво-зеленими плямами.

Однак головною особливістю зображень, які зробив "Хаббл", вважають наднову N 2017GAX, яка утворилася внаслідок колапсу ядра та подальшого вибуху гігантської зірки.

На знімку наднову можна побачити у вигляді маленької зеленої точки трохи нижче вигину спірального рукава з правого боку галактики.

Що відомо про виявлення незвичайного об'єкта у космосі

Запущений Китаєм у січні цього року космічний телескоп Einstein Probe зафіксував незвичайний об'єкт у космосі, який випромінює короткочасні мерехтливі сигнали.

Зазначається, що загадковий об’єкт також демонструє спектральні та часові характеристики, що не відповідають жодному з типів для відомих космічних об’єктів.

Науковці сподіваються ретельніше вивчити цей об’єкт та отримані важливі нові дані про Всесвіт та фізичні процеси, які у ньому відбуваються.

Загадковий об’єкт було зафіксовано ще 8 квітня цього року. Подія вже отримала назву EP240408a.

Було зафіксовано потужний спалах рентгенівського випромінювання, який продемонстрував 300-кратне зростання яскравості протягом 12 секунд перед тим, як остаточно згаснути.