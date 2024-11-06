Световое шоу. "Хаббл" заснял уникальную спиральную галактику

Космический телескоп "Хаббл" занял сияние спиральной галактики с перемычками, которая расположена в 49 миллионах световых лет от Земли. Как сообщает Европейское космическое агентство, на фото изображена галактика NGC 1672, расположенная в созвездии Золотой Рыбы.

Световое шоу в созвездии Золотой Рыбы

Необычное световое шоу создают миллиарды сияющих звезд внутри системы.

Вдоль двух больших рукавов галактики частицы водорода образуют яркий красный свет — это излучение, которое поступает от вновь звезд.

На фотографии неподалеку от центра можно увидеть две особо выразительные звезды. В Европейском космическом агентстве говорится, что они встроены в кольцо горячего газа и выделяют мощное рентгеновское излучение.

Еще более ярким выглядит центр галактики — там расположено активное ядро системы. В его "сердце" лежит нагретый акреационный диск, окружающий сверхмассивную чёрную дыру под названием NGC 1672. Поделиться

Рукава галактики выглядят темно-красноватыми нитями пыли, а в местах активного звездообразования — ярко-зелеными пятнами.

Однако главной особенностью изображений, которые сделал "Хаббл", считают сверхновую N 2017GAX, образовавшуюся в результате коллапса ядра и последующего взрыва гигантской звезды.

На снимке снова можно увидеть в виде маленькой зеленой точки чуть ниже изгиба спирального рукава с правой стороны галактики.

Что известно об обнаружении необычного объекта в космосе

Запущенный Китаем в январе этого года космический телескоп Einstein Probe зафиксировал необычный объект в космосе, излучающий кратковременные мерцающие сигналы.

Отмечается, что загадочный объект также демонстрирует спектральные и временные характеристики, не соответствующие ни одному из типов известных космических объектов.

Ученые надеются более тщательно изучить этот объект и получены важные новые данные о Вселенной и происходящих в нем физических процессах.

Загадочный объект был зафиксирован еще 8 апреля этого года. Событие уже получило название EP240408a.

Была зафиксирована мощная вспышка рентгеновского излучения, которая продемонстрировала 300-кратный рост яркости в течение 12 секунд перед тем, как окончательно погаснуть.