Световое шоу. "Хаббл" заснял уникальную спиральную галактику

Космический телескоп "Хаббл" занял сияние спиральной галактики с перемычками, которая расположена в 49 миллионах световых лет от Земли. Как сообщает Европейское космическое агентство, на фото изображена галактика NGC 1672, расположенная в созвездии Золотой Рыбы.
Главные тезисы
- Галактика NGC 1672, заснятая телескопом Хаббл, представляет уникальное световое шоу со сверхновой N 2017GAX в центре.
- Активное ядро с чёрной дырой NGC 1672 и яркие звёзды окружающие галактику обладают потрясающей красотой и мощным излучением.
- Изучение светового шоу в галактике NGC 1672 помогает расширить знания о Вселенной и физических процессах в ней.
- Эти открытия позволяют ученым получить важные данные о космических объектах и явлениях, вносят вклад в развитие астрономии и науки в целом.
Световое шоу в созвездии Золотой Рыбы
Необычное световое шоу создают миллиарды сияющих звезд внутри системы.
Вдоль двух больших рукавов галактики частицы водорода образуют яркий красный свет — это излучение, которое поступает от вновь звезд.
На фотографии неподалеку от центра можно увидеть две особо выразительные звезды. В Европейском космическом агентстве говорится, что они встроены в кольцо горячего газа и выделяют мощное рентгеновское излучение.
Рукава галактики выглядят темно-красноватыми нитями пыли, а в местах активного звездообразования — ярко-зелеными пятнами.
Однако главной особенностью изображений, которые сделал "Хаббл", считают сверхновую N 2017GAX, образовавшуюся в результате коллапса ядра и последующего взрыва гигантской звезды.
На снимке снова можно увидеть в виде маленькой зеленой точки чуть ниже изгиба спирального рукава с правой стороны галактики.
Что известно об обнаружении необычного объекта в космосе
Запущенный Китаем в январе этого года космический телескоп Einstein Probe зафиксировал необычный объект в космосе, излучающий кратковременные мерцающие сигналы.
Отмечается, что загадочный объект также демонстрирует спектральные и временные характеристики, не соответствующие ни одному из типов известных космических объектов.
Ученые надеются более тщательно изучить этот объект и получены важные новые данные о Вселенной и происходящих в нем физических процессах.
Загадочный объект был зафиксирован еще 8 апреля этого года. Событие уже получило название EP240408a.
Была зафиксирована мощная вспышка рентгеновского излучения, которая продемонстрировала 300-кратный рост яркости в течение 12 секунд перед тем, как окончательно погаснуть.
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