Астрономы нашли источник загадочных радиосигналов из космоса

Иностранные ученые смогли отследить интенсивный радиосигнал, поступавший из глубин космоса, вплоть до его источника. По словам ученых, они были крайне удивлены тем, что обнаружили.
Главные тезисы
- Иностранные ученые отследили радиосигнал от древней галактики.
- К этому моменту исследователи регистрировали радиосигналы из молодых галактик, поэтому открытие древней галактики действительно уникально.
Что стало известно об источнике загадочных радиосигналов из космоса
Довольно длительный период ученые пытались объяснить быстрые радиовсплески (FRB).
Что важно понимать, речь идет об очень коротких и крайне мощных энергетических выбросах, поступающих из глубин космоса.
Однако лишь недавно удалось наконец-то отследить один из этих всплесков к его родной галактике.
Что интересно, эта галактика оказалась очень старой и мёртвой и удивила астрономов своей формой.
Результаты нового исследования
По словам ученых, во время него FRB впервые был замечен в феврале 2024 года.
Несколько месяцев подряд он не прекращал пульсировать, что дало возможность найти его местонахождение в космосе.
После того, как астрономы направили спутники к этому месту, то обнаружили, что всплеск исходил из галактики возрастом 11,3 миллиарда лет и всего в двух миллиардах световых лет от Земли.
Что важно понимать, ранее исследователи находили только FRB, которые выходили из гораздо младших галактик.
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