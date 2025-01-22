Астрономы нашли источник загадочных радиосигналов из космоса

Иностранные ученые смогли отследить интенсивный радиосигнал, поступавший из глубин космоса, вплоть до его источника. По словам ученых, они были крайне удивлены тем, что обнаружили.

Что стало известно об источнике загадочных радиосигналов из космоса

Довольно длительный период ученые пытались объяснить быстрые радиовсплески (FRB).

Что важно понимать, речь идет об очень коротких и крайне мощных энергетических выбросах, поступающих из глубин космоса.

Возможные объяснения включали разные версии — от черных дыр до инопланетных технологий. Исследователи постоянно пытаются узнать больше об этих радиосигналах, проследив их до их первоначальных галактик, в надежде узнать их источник. Поделиться

Однако лишь недавно удалось наконец-то отследить один из этих всплесков к его родной галактике.

Что интересно, эта галактика оказалась очень старой и мёртвой и удивила астрономов своей формой.

Фото: unsplash.com

Результаты нового исследования

По словам ученых, во время него FRB впервые был замечен в феврале 2024 года.

Несколько месяцев подряд он не прекращал пульсировать, что дало возможность найти его местонахождение в космосе.

После того, как астрономы направили спутники к этому месту, то обнаружили, что всплеск исходил из галактики возрастом 11,3 миллиарда лет и всего в двух миллиардах световых лет от Земли.

Затем учёные смоделировали, какие условия могут быть в этой галактике. Они показали, что галактика очень яркая и очень массивная, с массой в 100 миллиардов раз больше массы Солнца, что делает ее самой массивной галактикой из FRB на сегодняшний день и одной из самых массивных обнаруженных галактик любого типа. Поделиться

Что важно понимать, ранее исследователи находили только FRB, которые выходили из гораздо младших галактик.