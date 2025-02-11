Астрономи виявили в космосі кільце Ейнштейна — фото

У космосі було помічене рідкісне явище, яке найчастіше називають кільцем Ейнштейна. Вражаючий знімок зміг зробити телескоп "Евклід". Що важливо розуміти, саме кільце Ейнштейна здатне продемонструвати, як сильно викривляється простір під впливом гравітації галактики.

Кільце Ейнштейна та цікаві факти про нього

На новій світлині можна побачити, що галактика NGC 6505 немов німбом оточена кільцем світла.

Що важливо розуміти, насправді це світло іншої галактики, що знаходиться прямо за NGC 6505.

За словами астрономів, саме її світло викривляється під впливом гравітації, утворюючи яскраве кільце.

Це захоплюючий і вдалий знімок, оскільки таке досконале кільце Ейнштейна зустрічається вкрай рідко. Ми бачимо фонову галактику через простір і час, сильно викривлений галактикою на передньому плані, — виступив з коментарем з цього приводу астроном з Відкритого університету Стівен Серджент. Поширити

Фото: ESA

Науковці також не приховують, що кільця Ейнштейна — дуже важливі інструмент для астрономів, адже саме вони здатні показати об'єкти, які по-іншому було б не видно.