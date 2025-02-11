Астрономи виявили в космосі кільце Ейнштейна — фото

У космосі було помічене рідкісне явище, яке найчастіше називають кільцем Ейнштейна. Вражаючий знімок зміг зробити телескоп "Евклід". Що важливо розуміти, саме кільце Ейнштейна здатне продемонструвати, як сильно викривляється простір під впливом гравітації галактики.
Головні тези:
- Знімок кільця Ейнштейна демонструє ефект світлового викривлення від іншої галактики.
- Кільця Ейнштейна є важливим інструментом для астрономів, оскільки вони дозволяють показати об'єкти, які інакше були б невидимими.
Кільце Ейнштейна та цікаві факти про нього
На новій світлині можна побачити, що галактика NGC 6505 немов німбом оточена кільцем світла.
Що важливо розуміти, насправді це світло іншої галактики, що знаходиться прямо за NGC 6505.
За словами астрономів, саме її світло викривляється під впливом гравітації, утворюючи яскраве кільце.
Науковці також не приховують, що кільця Ейнштейна — дуже важливі інструмент для астрономів, адже саме вони здатні показати об'єкти, які по-іншому було б не видно.
Ба більше, саме вони дають змогу оцінити масу галактики, яка виступає як лінза.
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