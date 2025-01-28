Астрономи за допомогою телескопа у Чилі отримали знімок сотень галактик навколо Чумацького Шляху, прагнучі розгадати загадку існування темної матерії.

Як знімок сотень галактик має допомогти астрономам відшукати темну матерію

Зазначається, що науковці направили камеру Dark Energy Camera 4-метрового телескопа Віктора М. Бланко на на скупчення Насоса, вивчення якого може наблизити до розгадки природи темної матерії.

На зображенні також видно дві масивні лінзовидні галактики NGC 3268 (в центрі) та NGC 3258 (внизу праворуч), обидві з яких відрізняються перемичкою в центрі, як у Чумацького Шляху, водночас у них немає спіральних рукавів.

Зоряне скупчення

За результатами одного з досліджень, ці галактики мають злитись, що вказує на те, що скупчення Насоса є двома скупченнями.

Астрономи також звертають увагу на велику кількість абсолютно різних галактик, які входять до цього скупчення.

За допомогою сучасних технологій вони розрізнили не тільки лінзоподібні, але також неправильні, карликові, компактні еліптичні галактики та блакитні компактні карлики.

На їхню думку, скупчення може приховувати й інші галактики, багато з яких можуть містити велику кількість темної матерії.

Як науковці сподіваються виявити темну матерію

За загальноприйнятою гіпотезою, темна матерія може складати 25% Всесвіту.

Темна матерія може складатися з невидимих частинок, які не поглинають, не відбивають і не випромінюють світло чи енергію, і, як наслідок, її неможливо виявити телескопами та камерами.

Але її гравітаційний вплив на видиму матерію можна побачити практично скрізь, особливо в скупченнях, як Насос.