Астрофізиків приголомшила нова виявлена властивість темної матерії
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Астрофізиків приголомшила нова виявлена властивість темної матерії

Космос
Джерело:  The Washington Post

За результатами останніх спостережень астрофізиків, швидкість розширення Всесвіту знижується, на що може безпосередньо впливати темна матерія. 

Головні тези:

  • Темна матерія може впливати на швидкість розширення Всесвіту, що стало одним із відкриттів астрофізиків.
  • Швидкість розширення Всесвіту виявилась складнішою, ніж раніше вважалося, варіюючись у діапазоні від 68 до 72 кілометрів на секунду на мегапарсек.
  • Проєкт Dark Energy Spectroscopic Instrument підтвердив сповільнення розширення Всесвіту протягом останнього мільярду років.
  • Теоретики вважають, що сповільнення розширення Всесвіту може мати відношення до темної матерії, яка зараз розглядається як не константа.
  • Якщо швидкість розширення продовжить сповільнюватися, це може мати великі наслідки на майбутність космічного простору та розвиток Всесвіту.

Чи може темна матерія зупинити розширення Всесвіту

Зазначається, що протягом тривалого часу науковці вважали, що швидкість розширення Всесвіту є лінійною та стабільною, використовуючи для визначення цього розширення термін "постійна Хаббла".

Термін був введений ще у 20-х роках минулого століття астрономом Едвіном Хабблом, який виявив червоний зсув у багатьох галактик, що свідчило про їхнє віддалення від нас, при цьому із постійно зростаючою швидкістю.

Тривалий час "постійна Хаббла" дорівнювала 67 кілометрам на секунду на мегапарсек.

Темна матерія може спричиняти сповільнення розширення Всесвіту
Галактика

Однак у серпні 2024 року астрофізики з Чиказького університету провели розрахунки і з’ясували, що “постійна Хаббла" варіюється у діапазоні від 68 до 72 кілометрів на секунду на мегапарсек.

За оцінками ще однієї групи науковців, показний “постійної Хаббла” наразі складає 73 кілометри на секунду на мегапарсек.

Космічне розширення відбувається в міжгалактичному просторі. Воно не має прямого впливу на людину, однак стосується фундаментальної природи Всесвіту.

Через те, що Всесвіт прозорий астрофізикам доволі важко виміряти відстань до далеких зірок та галактик. Постійне розширення простору між галактиками також ускладнює вимірювання того, наскільки швидко вони віддаляються одна від одної.

Що означає сповільнення швидкості розширення Всесвіту

У рамках проєкту Dark Energy Spectroscopic Instrument американським астрофізикам вдалось встановити, що швидкість розширення Всесвіту сповільнилась протягом останнього мільярду років.

При цьому науковці схиляються до того, що темна матерія, яка може бути причиною сповільнення швидкості розширення Всесвіту, насправді не є константою, як звикли вважати.

Якщо цей результат збережеться, це найважливіше відкриття про темну енергію з моменту відкриття космічного прискорення в 1998 році, — пояснює професор Техаського університету астрофізик Мустафа Ішак.

Після відкриття прискорення теоретики підрахували, що Всесвіт продовжуватиме розширюватися все швидше й швидше — доки космос не стане (трильйони років потому) абсолютно холодним, темним і негостинним для життя. Але цього може й не статися, якщо цей процес сповільнюється.

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