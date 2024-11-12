По результатам последних наблюдений астрофизиков, скорость расширения Вселенной снижается, на что может оказывать непосредственное влияние темная материя.
Главные тезисы
- Темная материя оказывает влияние на скорость расширения Вселенной, вызывая замедление, что удивляет астрофизиков.
- Открытие варьирования скорости расширения Вселенной в диапазоне от 68 до 72 км/с на мегапарсек поражает ученых.
- Проекты, такие как Dark Energy Spectroscopic Instrument, подтверждают замедление расширения Вселенной, вызывая дискуссии среди специалистов.
- Установлено, что скорость расширения Вселенной замедляется за последний миллиард лет, что может изменить представления об эволюции космического пространства.
- Открытие исследователей позволяет пересмотреть представления о темной материи и ее влиянии на будущее Вселенной.
Может ли темная материя остановить расширение Вселенной
Отмечается, что в течение длительного времени ученые считали, что скорость расширения Вселенной линейна и стабильна, используя для определения этого расширения термин "постоянная Хаббла".
Термин был введен еще в 20-х годах прошлого века астрономом Эдвином Хабблом, который обнаружил красное смещение у многих галактик, что свидетельствовало об их удалении от нас, при этом с постоянно растущей скоростью.
Долгое время "постоянная Хаббла" равнялась 67 километрам в секунду на мегапарсек.
Однако в августе 2024 года астрофизики из Чикагского университета провели расчеты и выяснили, что "постоянная Хаббла" варьируется в диапазоне от 68 до 72 километров в секунду на мегапарсек.
По оценкам еще одной группы ученых, показной постоянной Хаббла сейчас составляет 73 километра в секунду на мегапарсек.
Космическое расширение происходит в межгалактическом пространстве. Оно не оказывает прямого влияния на человека, однако касается фундаментальной природы Вселенной.
Из-за того, что Вселенная прозрачна астрофизикам, довольно трудно измерить расстояние до далеких звезд и галактик. Постоянное расширение пространства между галактиками также затрудняет измерение того, насколько быстро они удаляются друг от друга.
Что означает замедление скорости расширения Вселенной
В рамках проекта Dark Energy Spectroscopic Instrument американским астрофизикам удалось установить, что скорость расширения Вселенной замедлилась за последний миллиард лет.
При этом ученые склоняются к тому, что темная материя, которая может быть причиной замедления скорости расширения Вселенной, на самом деле не константа, как привыкли считать.
После открытия ускорения теоретики подсчитали, что Вселенная будет продолжать расширяться все быстрее и быстрее — пока космос не станет (триллионы лет спустя) абсолютно холодным, темным и неуязвимым для жизни. Но этого может и не произойти, если этот процесс замедляется.
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