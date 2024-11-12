По результатам последних наблюдений астрофизиков, скорость расширения Вселенной снижается, на что может оказывать непосредственное влияние темная материя.

Может ли темная материя остановить расширение Вселенной

Отмечается, что в течение длительного времени ученые считали, что скорость расширения Вселенной линейна и стабильна, используя для определения этого расширения термин "постоянная Хаббла".

Термин был введен еще в 20-х годах прошлого века астрономом Эдвином Хабблом, который обнаружил красное смещение у многих галактик, что свидетельствовало об их удалении от нас, при этом с постоянно растущей скоростью.

Долгое время "постоянная Хаббла" равнялась 67 километрам в секунду на мегапарсек.

Галактика

Однако в августе 2024 года астрофизики из Чикагского университета провели расчеты и выяснили, что "постоянная Хаббла" варьируется в диапазоне от 68 до 72 километров в секунду на мегапарсек.

По оценкам еще одной группы ученых, показной постоянной Хаббла сейчас составляет 73 километра в секунду на мегапарсек.

Космическое расширение происходит в межгалактическом пространстве. Оно не оказывает прямого влияния на человека, однако касается фундаментальной природы Вселенной.

Из-за того, что Вселенная прозрачна астрофизикам, довольно трудно измерить расстояние до далеких звезд и галактик. Постоянное расширение пространства между галактиками также затрудняет измерение того, насколько быстро они удаляются друг от друга.

Что означает замедление скорости расширения Вселенной

В рамках проекта Dark Energy Spectroscopic Instrument американским астрофизикам удалось установить, что скорость расширения Вселенной замедлилась за последний миллиард лет.

При этом ученые склоняются к тому, что темная материя, которая может быть причиной замедления скорости расширения Вселенной, на самом деле не константа, как привыкли считать.

Если этот результат сохранится, это важнейшее открытие темной энергии с момента открытия космического ускорения в 1998 году, — объясняет профессор Техасского университета астрофизик Мустафа Ишак. Поделиться

После открытия ускорения теоретики подсчитали, что Вселенная будет продолжать расширяться все быстрее и быстрее — пока космос не станет (триллионы лет спустя) абсолютно холодным, темным и неуязвимым для жизни. Но этого может и не произойти, если этот процесс замедляется.