Что известно о новом материале, способном уменьшать температуру тела

Отмечается, что команда ученых из Массачусетского университета проводила эксперименты с компонентами смеси на основе карбоната кальция, являющегося ключевой составляющей известняка и мела.

Отмечается, что к карбонату кальция ученые добавили частицы сульфата бария - соли, используемой в производстве белых красителей, а также охлаждение и смазка буровых инструментов нефтяных скважин.

Отмечается, что в смеси сульфат бария отражает видимый и ближний инфракрасный свет.

При этом карбонат кальция хорошо отталкивает ультрафиолет.

Сочетание этих компонентов позволяет отражать солнечный свет и в тоже время отводит тепло от тела.

Исследователи выполняли нанесение этой смеси на ткани простым и экологичным способом, покрывая слоем полимера небольшие квадраты и несколько раз погружая в раствор с ионами кальция или баория, а также ионами карбоната или сульфата.

Благодаря этой процедуре на поверхности ткани образовалось меловое матовое покрытие.

Мы начинаем с вашей хлопковой футболки и просто наносим это покрытие на одну или обе стороны ткани. Покрытие остается полностью на уровне поверхности. Оно не проникает и не изменяет волокна хлопка, – отмечает соавтор исследования профессор Триша Л. Эндрю. Поделиться

Как разработка ученых может помочь людям переживать жаркую погоду

Эффективность этого покрытия была проверена на открытом воздухе в солнечный день, когда температура превышала 32°C.

Температура тела под такой обработанной тканью была на 4,4°C меньше, чем под куском обычной ткани.

По словам авторов исследования, несмотря на незначительную разницу температур, такое сохранение прохлады может существенно повысить комфорт и влияние на здоровье в долгосрочной перспективе.

Без использования электроэнергии мы можем уменьшить ощущение жары для человека. Это может быть особенно ценно в условиях, когда людям трудно сохранять нормальную температуру тела в чрезвычайно жаркой среде, - объясняет аспирант Эван Патамия. Поделиться

По словам авторов исследования, разница температур более ощутима, чем если бы один из образцов унесли в тень.

Вместе с тем ученые испытали покрытие на прочность – ткани с ним постирали и высушили. Результаты продемонстрировали, что после этих процедур материал не утратил предыдущих свойств.