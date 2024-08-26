Ученые из США разработали универсальное покрытие материалов, способное снизить температуру тела на 4,4°C.
Главные тезисы
- Ученые из США создали универсальное покрытие материалов, способное снизить температуру тела на 4,4°C.
- Покрытие состоит из комбинации карбоната кальция и сульфата бария, которые отводят тепло от тела и отражают солнечный свет.
- Новый материал прошел успешные испытания на практике, демонстрируя сохранение прохлады без потери своих свойств после стирки и сушки.
- Использование этого покрытия может существенно повысить комфорт и влияние на здоровье людей в жарких условиях, не требуя потребления электроэнергии.
- Разработка ученых может помочь людям легче переносить жаркую погоду и поддерживать нормальную температуру тела в экстремальной жаре.
Что известно о новом материале, способном уменьшать температуру тела
Отмечается, что команда ученых из Массачусетского университета проводила эксперименты с компонентами смеси на основе карбоната кальция, являющегося ключевой составляющей известняка и мела.
Отмечается, что к карбонату кальция ученые добавили частицы сульфата бария - соли, используемой в производстве белых красителей, а также охлаждение и смазка буровых инструментов нефтяных скважин.
Отмечается, что в смеси сульфат бария отражает видимый и ближний инфракрасный свет.
При этом карбонат кальция хорошо отталкивает ультрафиолет.
Сочетание этих компонентов позволяет отражать солнечный свет и в тоже время отводит тепло от тела.
Исследователи выполняли нанесение этой смеси на ткани простым и экологичным способом, покрывая слоем полимера небольшие квадраты и несколько раз погружая в раствор с ионами кальция или баория, а также ионами карбоната или сульфата.
Благодаря этой процедуре на поверхности ткани образовалось меловое матовое покрытие.
Как разработка ученых может помочь людям переживать жаркую погоду
Эффективность этого покрытия была проверена на открытом воздухе в солнечный день, когда температура превышала 32°C.
Температура тела под такой обработанной тканью была на 4,4°C меньше, чем под куском обычной ткани.
По словам авторов исследования, несмотря на незначительную разницу температур, такое сохранение прохлады может существенно повысить комфорт и влияние на здоровье в долгосрочной перспективе.
По словам авторов исследования, разница температур более ощутима, чем если бы один из образцов унесли в тень.
Вместе с тем ученые испытали покрытие на прочность – ткани с ним постирали и высушили. Результаты продемонстрировали, что после этих процедур материал не утратил предыдущих свойств.
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