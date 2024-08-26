Американские ученые заявили о создании материала для уменьшения температуры тела
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Американские ученые заявили о создании материала для уменьшения температуры тела

Охлаждающая ткань
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Источник:  CNN

Ученые из США разработали универсальное покрытие материалов, способное снизить температуру тела на 4,4°C.

Главные тезисы

  • Ученые из США создали универсальное покрытие материалов, способное снизить температуру тела на 4,4°C.
  • Покрытие состоит из комбинации карбоната кальция и сульфата бария, которые отводят тепло от тела и отражают солнечный свет.
  • Новый материал прошел успешные испытания на практике, демонстрируя сохранение прохлады без потери своих свойств после стирки и сушки.
  • Использование этого покрытия может существенно повысить комфорт и влияние на здоровье людей в жарких условиях, не требуя потребления электроэнергии.
  • Разработка ученых может помочь людям легче переносить жаркую погоду и поддерживать нормальную температуру тела в экстремальной жаре.

Что известно о новом материале, способном уменьшать температуру тела

Отмечается, что команда ученых из Массачусетского университета проводила эксперименты с компонентами смеси на основе карбоната кальция, являющегося ключевой составляющей известняка и мела.

Отмечается, что к карбонату кальция ученые добавили частицы сульфата бария - соли, используемой в производстве белых красителей, а также охлаждение и смазка буровых инструментов нефтяных скважин.

Отмечается, что в смеси сульфат бария отражает видимый и ближний инфракрасный свет.

При этом карбонат кальция хорошо отталкивает ультрафиолет.

Сочетание этих компонентов позволяет отражать солнечный свет и в тоже время отводит тепло от тела.

Исследователи выполняли нанесение этой смеси на ткани простым и экологичным способом, покрывая слоем полимера небольшие квадраты и несколько раз погружая в раствор с ионами кальция или баория, а также ионами карбоната или сульфата.

Благодаря этой процедуре на поверхности ткани образовалось меловое матовое покрытие.

Мы начинаем с вашей хлопковой футболки и просто наносим это покрытие на одну или обе стороны ткани. Покрытие остается полностью на уровне поверхности. Оно не проникает и не изменяет волокна хлопка, – отмечает соавтор исследования профессор Триша Л. Эндрю.

Как разработка ученых может помочь людям переживать жаркую погоду

Эффективность этого покрытия была проверена на открытом воздухе в солнечный день, когда температура превышала 32°C.

Температура тела под такой обработанной тканью была на 4,4°C меньше, чем под куском обычной ткани.

По словам авторов исследования, несмотря на незначительную разницу температур, такое сохранение прохлады может существенно повысить комфорт и влияние на здоровье в долгосрочной перспективе.

Без использования электроэнергии мы можем уменьшить ощущение жары для человека. Это может быть особенно ценно в условиях, когда людям трудно сохранять нормальную температуру тела в чрезвычайно жаркой среде, - объясняет аспирант Эван Патамия.

По словам авторов исследования, разница температур более ощутима, чем если бы один из образцов унесли в тень.

Вместе с тем ученые испытали покрытие на прочность – ткани с ним постирали и высушили. Результаты продемонстрировали, что после этих процедур материал не утратил предыдущих свойств.

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