Що відомо про новий матеріал, здатний зменшувати температуру тіла

Зазначається, що команда науковців з Массачусетського університету проводила експерименти з компонентами суміші на основі карбонату кальцію, який є ключовим складником вапняку та крейди.

Зазначається, що до карбонату кальцію вчені додали частинки сульфату барію - солі, яку використовують у виробництві білих фарбників, а також охолодження та змащування бурових інструментів нафтових свердловин.

Зазначається, що у суміші сульфат барію відбиває видиме та ближнє інфрачервоне світло.

При цьому карбонат кальцію добре відштовхує ультрафіолет.

Поєднання цих компонентів дозволяє відбивати сонячне світло і у той же час відводить тепло від тіла.

Дослідники виконували нанесення цієї суміші на тканини простим та екологічним способом, покриваючи шаром полімеру невеликі квадрати і кілька разів занурюючи в розчин з іонами кальцію або баорію, а також іонами карбонату або сульфату.

Завдяки цій процедурі на поверхні тканини утворилося крейдяне матове покриття.

Ми починаємо з вашої бавовняної футболки і просто наносимо це покриття на одну або обидві сторони тканини. Покриття залишається повністю на рівні поверхні. Воно не проникає і не змінює волокна бавовни, - зазначає співавтор дослідження професор Тріша Л. Ендрю. Поширити

Як розробка науковців може допомогти людям переживати спекотну погоду

Ефективність цього покриття була перевірена на відкритому повітря в сонячний день, коли температура перевищувала 32°C.

Температура тіла під такою обробленною тканиною була на 4,4°C менша, ніж під шматком звичайної тканини.

За словами авторів дослідження, попри незначну різницю температур, таке збереження прохолоди може відчутно підвищити комфорт та вплив на здоров’я в довгостроковій перспективі.

Без будь-якого використання електроенергії ми можемо зменшити відчуття спеки для людини. Це може бути особливо цінним за умов, коли людям важко зберігати нормальну температуру тіла в надзвичайно жаркому середовищі, - пояснює аспірант Еван Патамія. Поширити

За словами авторів дослідження, різниця температур більш відчутна, ніж якби один із зразків занесли в тінь.

Разом з тим, вчені випробували покриття на міцність – тканини з ним попрали та висушили. Результати продемонстрували, що після цих процедур матеріал не втратив попередні властивості.