Науковці зі США розробили універсальне покриття матеріалів, здатне зменшити температуру тіла на 4,4°C.
Головні тези:
- Універсальне покриття матеріалів, розроблене американськими науковцями, може знижувати температуру тіла на 4,4°C.
- Комбінація карбонату кальцію і сульфату барію у суміші дозволяє відводити тепло від тіла та відбивати сонячне світло.
- Ефективність цього покриття була підтверджена під час випробувань на практиці: температура тіла під такою тканиною була на 4,4°C нижче, ніж під звичайною тканиною.
- Збереження комфорту в умовах спеки без використання електроенергії може позитивно вплинути на здоров'я людей в довгостроковій перспективі.
- Покриття для зменшення температури тіла показало відмінну стійкість після прання та сушіння, що підтверджує його довговічність.
Що відомо про новий матеріал, здатний зменшувати температуру тіла
Зазначається, що команда науковців з Массачусетського університету проводила експерименти з компонентами суміші на основі карбонату кальцію, який є ключовим складником вапняку та крейди.
Зазначається, що до карбонату кальцію вчені додали частинки сульфату барію - солі, яку використовують у виробництві білих фарбників, а також охолодження та змащування бурових інструментів нафтових свердловин.
Зазначається, що у суміші сульфат барію відбиває видиме та ближнє інфрачервоне світло.
При цьому карбонат кальцію добре відштовхує ультрафіолет.
Поєднання цих компонентів дозволяє відбивати сонячне світло і у той же час відводить тепло від тіла.
Дослідники виконували нанесення цієї суміші на тканини простим та екологічним способом, покриваючи шаром полімеру невеликі квадрати і кілька разів занурюючи в розчин з іонами кальцію або баорію, а також іонами карбонату або сульфату.
Завдяки цій процедурі на поверхні тканини утворилося крейдяне матове покриття.
Як розробка науковців може допомогти людям переживати спекотну погоду
Ефективність цього покриття була перевірена на відкритому повітря в сонячний день, коли температура перевищувала 32°C.
Температура тіла під такою обробленною тканиною була на 4,4°C менша, ніж під шматком звичайної тканини.
За словами авторів дослідження, попри незначну різницю температур, таке збереження прохолоди може відчутно підвищити комфорт та вплив на здоров’я в довгостроковій перспективі.
За словами авторів дослідження, різниця температур більш відчутна, ніж якби один із зразків занесли в тінь.
Разом з тим, вчені випробували покриття на міцність – тканини з ним попрали та висушили. Результати продемонстрували, що після цих процедур матеріал не втратив попередні властивості.
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