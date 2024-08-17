Науковці вперше спробували виготовити пиво в умовах, наближених до космічних і виявили його корисні властивості.

Що відомо про виготовлення космічного пива

У матеріалі видання Popular Science зазначається, що мікрогравітація прискорює процеси бродіння та допомагає виробляти продукти навіть вищої якості за аналогічні, вироблені на Землі.

Підкреслюється, що на протязі всієї історії людство використовувало процес бродіння не лише для виготовлення алкогольних напоїв, а й створення хліба, маринованих огірків і йогурту і багатьох інших продуктів.

Вперше виготовленням пива в умовах мікрогравітації зайнялась команда науковців з Інституту харчових і сільськогосподарських наук Університету Флориди у США.

Ми точно збираємося проводити ферментацію в умовах мікрогравітації в майбутньому, оскільки ми продовжуємо досліджувати космос, і будуть результати, які нам буде дуже важко передбачити, - зазначає один зі співавторів дослідження Ендрю Макінтош. Поширити

Пиво

Зазначається, що перший експеримент проводився не на МКС, а у крихітному симуляторі мікрогравітації.

Після перетворення ячменю на сусло, його було розподілено на 6 зразків.

У кожну пробірку були додані дріжджі Saccharomyces pastrorianus, що використовують для виготовлення сортів “лагер”.

Три зразки було поміщено в кліностат - інструмент, що імітує умови мікрогравітації шляхом постійного обертання його вмісту навколо горизонтальної осі.

Інші три пробірки зробили контрольними.

На протязі 3 днів команда науковців оцінювала бродіння пива на основі щільності, кількості дріжджів та їхньої життєздатності через певні проміжки часу.

Що виявили експерименти з виготовлення пива в умовах низької гравітації

Науковцям вдалось з’ясувати, що мікрогравітація не тільки не перешкоджає процесу бродіння, а й навіть прискорює його.

При цьому ключовим відкриттям стало те, що дріжджі за умов мікрогравітації дозволяють отримувати продукти навіть вищої якості, ніж від бродіння на Землі.

На думку науковців, це пов’язано із певним геном у дріжджах, який контролює рівні складноефірних побічних продуктів бродіння, відповідальних за хороший і поганий смак пива.

На смак впливає співвідношення алкоголю та світлого ефіру. Зазвичай він складає 3:1 або 4:1. Є навіть правило: чим більше це співвідношення, тим більш сухе та менш ароматне пиво виходить.

Команда зафіксувала, що їхні контрольні зразки мають співвідношення 1,4:1, а мікрогравітаційне пиво виміряно 4,6:1 (тобто менш ароматне).

Два ефіри (ізоамілацетат і 2-фенетилацетат) відповідають за фруктовий смак, схожий на банани, який частина споживачів можуть вважати небажаним.

У пробірках з мікрогравітації їхня концентрація була значно нижча у порівнянні з контрольними. Завдяки цьому пиво в умовах мікрогравітації було б вищої якості.

Залежно від пивоварні ці сполуки можуть бути бажаними; однак присутність цих сполук вище порогу виявлення зазвичай вважається дефектом, - пояснюють вчені. Поширити

Але ці висновки зробили лише на основі хімічного аналізу – вчені не пробували готовий продукт.

Д ослідники вважають, що мікрогравітація може активно сприяти створенню кращого пива і навіть може забезпечити переваги, які не реалізуються на Землі.