Ученые впервые попытались изготовить пиво в условиях, приближенных к космическим, и выявили его полезные свойства.

Что известно об изготовлении космического пива

В материале издания Popular Science отмечается, что микрогравитация ускоряет процессы брожения и помогает производить продукты даже более высокого качества, чем аналогичные, произведенные на Земле.

Подчеркивается, что на протяжении всей истории человечество использовало процесс брожения не только для изготовления алкогольных напитков, но и для создания хлеба, маринованных огурцов и йогурта и многих других продуктов.

Впервые производством пива в условиях микрогравитации занялась команда ученых из Института пищевых и сельскохозяйственных наук Университета Флориды в США.

Мы точно собираемся проводить ферментацию в условиях микрогравитации в будущем, поскольку мы продолжаем исследовать космос, и будут результаты, которые нам будет очень трудно предсказать, – отмечает один из соавторов исследования Эндрю Макинтош. Поделиться

Пиво

Первый эксперимент проводился не на МКС, а в крошечном симуляторе микрогравитации.

После превращения ячменя в сусло, он был распределен на 6 образцов.

В каждую пробирку были добавлены дрожжи Saccharomyces pastrorianus, которые используются для изготовления сортов лагеря.

Три образца были помещены в клиностат – инструмент, имитирующий условия микрогравитации путем постоянного вращения его содержимого вокруг горизонтальной оси.

Остальные три пробирки сделали контрольными.

В течение 3 дней команда ученых оценивала брожение пива на основе плотности, количества дрожжей и их жизнеспособности через определенные промежутки времени.

Обнаружившие эксперименты по изготовлению пива в условиях низкой гравитации

Ученым удалось выяснить, что микрогравитация не только не препятствует процессу брожения, но даже ускоряет его.

При этом ключевым открытием стало то, что дрожжи при микрогравитации позволяют получать продукты даже более высокого качества, чем от брожения на Земле.

По мнению ученых, это связано с определенным геном в дрожжах, контролирующим уровни сложноэфирных побочных продуктов брожения, ответственных за хороший и плохой вкус пива.

На вкус оказывает влияние соотношение алкоголя и светлого эфира. Обычно он составляет 3:1 или 4:1. Есть даже правило: чем больше это соотношение, тем сухее и менее ароматное пиво получается.

Команда зафиксировала, что их контрольные образцы соотношения 1,4:1, а микрогравитационное пиво измерено 4,6:1 (то есть менее ароматное).

Два эфира (изоамилацетат и 2-фенетилацетат) отвечают за фруктовый вкус, похожий на бананы, часть потребителей могут считать нежелательным.

В пробирках микрогравитации их концентрация была значительно ниже по сравнению с контрольными. Благодаря этому пиво в условиях микрогравитации было бы более высокого качества.

В зависимости от пивоварни эти соединения могут быть желательными; однако присутствие этих соединений выше порога обнаружения обычно считается дефектом, – объясняют ученые. Поделиться

Но эти выводы сделали только на основе химического анализа – учёные не пробовали готовый продукт.

Исследователи считают, что микрогравитация может активно способствовать созданию лучшего пива и даже может обеспечить преимущества, не реализуемые на Земле.