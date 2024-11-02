Науковці з Virginia Tech з'ясували, що найбільш стародавні гірські породи на Землі можуть приховувати сліди темної матерії.

Чи може темна матерія ховатись у гірських породах віком у мільярди років

У матеріалі видання зазначається, що сама концепція пошуку слідів темної матерії у найбільш стародавніх гірських породах на Землі вперше була запропонована в 1980-х роках і отримала назву палеовиявлення.

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Суть ідеї полягає у тому, що гірські породи, які утворились на ранніх етапах формування Землі, можуть зберігати сліди темної матерії, яка, ймовірно, взаємодіяла з атомами і ядрами цих порід у якийсь момент часу.

Якщо темна матерія існує, є ймовірність, що вона взаємодіяла із Землею в якийсь момент її 4,6-мільярдної історії, — припускають дослідники. Поширити

Як саме вчені планують шукати сліди темної матерії у гірських породах

На думку науковців, існує спосіб практичного методу виявлення слідів темної матерії.

Існує гіпотетична форма темної матерії, яка називається щотижнево взаємодіючою масивною часткою (WIMP). Вони так називаються, тому що взаємодіють зі звичайною матерією тільки за допомогою гравітації і слабкої ядерної взаємодії, що робить їхнє виявлення надзвичайно складним, — пояснюється у матеріалі. Поширити

Відмінність WIMP від багатьох інших форм темної матерії полягає у взаємодії з атомними ядрами.

Результати таких взаємодій видно в кристалічній решітці матерії.

Коли високоенергетична частинка відскакує від ядра всередині скелі, вибухова віддача може вибити ядро з місця. Викинуте ядро і порожня щілина, яку воно залишає, являють собою структурні зміни всередині кристала, — пояснює науковий співробітник Virginia Tech Всеволод Іванов. Поширити

За допомогою візуалізації та 3D-моделювання цих змін можна виявити будь-які сліди темної матерії в ядрах стародавніх порід.

Досі науковці не мали уявлення про те, як визначити породи, придатні для виявлення темної матерії.

Інша проблема полягає в тому, що стародавні породи, які є радіоактивними, також можуть показувати сигнали, схожі на сигнали зі слідами темної матерії.

Однак науковці пропонують рішення для подолання цих проблем.

Вони планують використовувати високотехнологічну мікробіологічну візуалізацію, яка використовується для моделювання найдрібніших деталей нервової системи тварин.

Однак цю техніку використовуватимуть для вивчення лише осадових порід, званих морськими галітами, які містять дуже низькі рівні урану. Такий низький вміст урану робить їх найкращим вибором для вивчення потенційних взаємодій темної матерії без перешкод від радіоактивності.

Команда вже почала створювати 3D-рендери треків високоенергетичних частинок у синтетичному фториді літію. Цей штучний кристал не стане хорошим детектором темної матерії, але він допоможе встановити повний спектр сигналів, зберігши кристал недоторканим, — пояснює фізик з Virginia Tech Патрік Хубер. Поширити

Наразі Хубер працює над створенням нової лабораторії у Virginia Tech, де він і його команда проводитимуть експерименти, щоб побачити, наскільки успішний їхній підхід у виявленні темної матерії.