Дослідники з Університету Суррея у Великій Британії відкрили метод “вирощування” гексагонального нітриду бору, відомого як “білий графен”.

Що відомо про революційний метод виробництва білого графена

Зазначається, що графен є одним з найбільш перспективних матеріалів, який обіцяє надати абсолютно нові можливості для розвитку передової техніки та науки.

Однак його виробництво складне і дуже вартісне, особливо, якщо мова про виробництво у промислових масштабах.

Наразі британські дослідники заявили про прорив у розумінні того, як гексагональний нітрид бору або hBN зростає та формує наноструктури на металевих підкладках, що дозволяє створити більш ефективну передову електроніку, допомогти у розробці екологічно чистих джерел отримання енергії та екологічного чистого хімічного виробництва.

Графен

Гексагональний нітрид бору або ж “білий графен” є надзвичайно тонким матеріалом із товщиною в один атом. Однак він має надзвичайну міцність і здатний витримувати екстремальні температури, протистояти агресивному впливу хімічних речовин та блокувати блукаючі електричні струми.

Такі властивості роблять цей матеріал надзвичайно перспективним для використання в електрониці, де він зможе захищати надзвичайно чутливі мікросхеми та підтримувати розробку швидших та ефективніших транзисторів.

Як науковцям вдалось розробити технологію вирощування білого графена

Британські науковці також провели демонстрацію створення нанопористого hBN, який є новою формою матеріалу з крихітними, структурованими порожнечами.

Завдяки унікальній структурі цього матеріалу, він робить неможливим вибіркове поглинання та вдосконалений каталіз, що дозволяє його потенціал у сфері екологічного використання.

Зокрема, перспективними напрямками застосування можуть бути виявлення та фільтрація забруднювачів, покращення зберігання водню та використання в якості електрохімічних каталізаторів для паливних елементів у сучасних енергетичних системах.

Наше дослідження проливає світло на процеси атомного масштабу, які керують формуванням цього чудового матеріалу та його наноструктур. Розуміючи ці механізми, ми можемо створювати матеріали з безпрецедентною точністю, оптимізуючи їхні властивості для безлічі революційних технологій, – каже доктор Марко Саккі, , провідний автор дослідження та доцент Школи хімії та хімічної інженерії Суррея. Поширити

У співпраці з науковцями із австрійського Технічного університету Граца команда розробників за участі доктора Ентоні Пейна і доктора Нойбі Ксав'є поєднала теорію функціоналу густини та мікрокінетичне моделювання для створення карти процесу росту hBN з боразинових прекурсорів (посередник для проведення хімічної реакції).

Вони дослідили ключові молекулярні процеси, серед яких дифузія, розпад, адсорбція і десорбція, полімеризація та дегідрогенізація.

Це дозволило їм розробити модель на рівні атому, яка дозволяє вирощувати матеріал за будь-якої температури.

Результати теоретичного моделювання узгоджуються з експериментальними спостереженнями дослідницької групи, що створює підґрунтя для контрольованого, високоякісного виробництва hBN зі специфічним дизайном і функціональністю.

Доктор Антон Тамтегл, провідний дослідник проекту в Технічному університеті Граца, сказав, що попередні дослідження не враховували всі ці проміжні продукти, великий простір параметрів та інші моменти, які тепер принесли результат.