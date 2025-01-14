Исследователи из Университета Суррея в Великобритании открыли метод выращивания гексагонального нитрида бора, известного как белый графен.

Что известно о революционном методе производства белого графена

Отмечается , что графен является одним из наиболее перспективных материалов, обещающих предоставить совершенно новые возможности для развития передовой техники и науки.

Однако его производство сложно и очень стоимостно, особенно, если речь идет о производстве в промышленных масштабах.

В настоящее время британские исследователи заявили о прорыве в понимании того, как гексагональный нитрид бора или hBN растет и формирует наноструктуры на металлических подложках, что позволяет создать более эффективную передовую электронику, помочь в разработке экологически чистых источников получения энергии и чистого химического производства.

Графен

Гексагональный нитрид бора или "белый графен" является очень тонким материалом с толщиной в один атом. Однако он обладает чрезвычайной прочностью и способен выдерживать экстремальные температуры, противостоять агрессивному воздействию химических веществ и блокировать блуждающие токи.

Такие свойства делают этот материал очень перспективным для использования в электронике, где он сможет защищать очень чувствительные микросхемы и поддерживать разработку более быстрых и эффективных транзисторов.

Как ученым удалось разработать технологию выращивания белого графена

Британские ученые также провели демонстрацию создания нанопористого hBN, который является новой формой материала с крошечными структурированными пустотами.

Благодаря уникальной структуре этого материала он делает невозможным выборочное поглощение и усовершенствованный катализ, что позволяет его потенциал в сфере экологического использования.

В частности, перспективными направлениями применения могут быть обнаружение и фильтрация загрязнителей, улучшение хранения водорода и использование электрохимических катализаторов для топливных элементов в современных энергетических системах.

Наше исследование проливает свет на процессы атомного масштаба, которые руководят формированием этого замечательного материала и его наноструктур. доцент Школы химии и химической инженерии Суррея. Поделиться

В сотрудничестве с учеными из австрийского Технического университета Граца команда разработчиков при участии доктора Энтони Пейна и доктора Нойби Ксавье объединила теорию функционала плотности и микрокинетическое моделирование для создания карты процесса роста hBN из боразиновых прекурсоров (посредник для проведения химических).

Они исследовали ключевые молекулярные процессы, включая диффузию, распад, адсорбцию и десорбцию, полимеризацию и дегидрогенизацию.

Это позволило им разработать модель на уровне атома, позволяющую выращивать материал при любой температуре.

Результаты теоретического моделирования согласуются с экспериментальными наблюдениями исследовательской группы, что создает основу для контролируемого, высококачественного производства hBN со специфическим дизайном и функциональностью.

Доктор Антон Тамтегл, ведущий исследователь проекта в Техническом университете Граца, сказал, что предыдущие исследования не учитывали все эти промежуточные продукты, большое пространство параметров и другие моменты, которые принесли результат.