Исследователи из Университета Суррея в Великобритании открыли метод выращивания гексагонального нитрида бора, известного как белый графен.
Главные тезисы
- Белый графен, или гексагональный нитрид бора (hBN), является сверхпрочным и тонким материалом с перспективами применения в электронике и энергетике.
- Исследователи из Университета Суррея и Технического университета Граца разработали новый метод выращивания белого графена на атомном уровне, оптимизируя производство.
- Открытие открывает новые горизонты развития современных технологий и создания экологически чистых материалов.
- Гексагональный нитрид бора обладает выдающимися свойствами, такими как стойкость к высоким температурам и агрессивным химическим веществам, что делает его идеальным для защиты электронных устройств.
- Исследование ученых позволило разработать технологию выращивания белого графена на металлических подложках, предоставляя новые возможности для применения в сфере экологического использования и энергетических системах.
Что известно о революционном методе производства белого графена
Отмечается , что графен является одним из наиболее перспективных материалов, обещающих предоставить совершенно новые возможности для развития передовой техники и науки.
Однако его производство сложно и очень стоимостно, особенно, если речь идет о производстве в промышленных масштабах.
В настоящее время британские исследователи заявили о прорыве в понимании того, как гексагональный нитрид бора или hBN растет и формирует наноструктуры на металлических подложках, что позволяет создать более эффективную передовую электронику, помочь в разработке экологически чистых источников получения энергии и чистого химического производства.
Гексагональный нитрид бора или "белый графен" является очень тонким материалом с толщиной в один атом. Однако он обладает чрезвычайной прочностью и способен выдерживать экстремальные температуры, противостоять агрессивному воздействию химических веществ и блокировать блуждающие токи.
Такие свойства делают этот материал очень перспективным для использования в электронике, где он сможет защищать очень чувствительные микросхемы и поддерживать разработку более быстрых и эффективных транзисторов.
Как ученым удалось разработать технологию выращивания белого графена
Британские ученые также провели демонстрацию создания нанопористого hBN, который является новой формой материала с крошечными структурированными пустотами.
Благодаря уникальной структуре этого материала он делает невозможным выборочное поглощение и усовершенствованный катализ, что позволяет его потенциал в сфере экологического использования.
В частности, перспективными направлениями применения могут быть обнаружение и фильтрация загрязнителей, улучшение хранения водорода и использование электрохимических катализаторов для топливных элементов в современных энергетических системах.
В сотрудничестве с учеными из австрийского Технического университета Граца команда разработчиков при участии доктора Энтони Пейна и доктора Нойби Ксавье объединила теорию функционала плотности и микрокинетическое моделирование для создания карты процесса роста hBN из боразиновых прекурсоров (посредник для проведения химических).
Они исследовали ключевые молекулярные процессы, включая диффузию, распад, адсорбцию и десорбцию, полимеризацию и дегидрогенизацию.
Это позволило им разработать модель на уровне атома, позволяющую выращивать материал при любой температуре.
Результаты теоретического моделирования согласуются с экспериментальными наблюдениями исследовательской группы, что создает основу для контролируемого, высококачественного производства hBN со специфическим дизайном и функциональностью.
Доктор Антон Тамтегл, ведущий исследователь проекта в Техническом университете Граца, сказал, что предыдущие исследования не учитывали все эти промежуточные продукты, большое пространство параметров и другие моменты, которые принесли результат.
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