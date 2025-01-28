Астрономы с помощью телескопа в Чили получили снимок сотен галактик вокруг Млечного Пути, стремящиеся разгадать загадку существования темной материи.

Как снимок сотен галактик должен помочь астрономам найти темную материю

Ученые направили камеру Dark Energy Camera 4-метрового телескопа Виктора М. Бланко на скопление Насоса, изучение которого может приблизить к разгадке природы темной материи.

На изображении также видны две массивные линзовидные галактики NGC 3268 (в центре) и NGC 3258 (внизу справа), обе из которых отличаются перемычкой в центре, как у Млечного Пути, в то время как у них нет спиральных рукавов.

Звездное скопление

По результатам одного из исследований эти галактики должны слиться, что указывает на то, что скопление Насоса является двумя скоплениями.

Астрономы также обращают внимание на большое количество совершенно разных галактик, входящих в это скопление.

Посредством современных технологий они различили не только линзообразные, но и неправильные, карликовые, компактные эллиптические галактики и голубые компактные карлики.

По их мнению, скопление может скрывать и другие галактики, многие из которых могут содержать множество темной материи.

Как ученые надеются обнаружить темную материю

Согласно общепринятой гипотезе, темная материя может составлять 25% Вселенной.

Темная материя может состоять из невидимых не поглощающих, не отражающих и не излучающих свет или энергию частиц, и, как следствие, ее невозможно обнаружить телескопами и камерами.

Но ее гравитационное влияние на видимую материю можно увидеть практически везде, особенно в скоплениях, как насос.