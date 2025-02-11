Астрономы обнаружили в космосе кольцо Эйнштейна — фото

В космосе было обнаружено уникальное явление, которое чаще всего называют кольцом Эйнштейна. Впечатляющий снимок смог сделать телескоп "Эвклид". Что важно понимать, именно кольцо Эйнштейна способно продемонстрировать, как сильно искажается пространство под влиянием гравитации галактики.
Главные тезисы
- Снимок кольца Эйнштейна показывает эффект светового искривления от другой галактики.
- Кольца Эйнштейна являются важным инструментом для астрономов, поскольку они позволяют показать объекты, которые ранее были невидимыми.
Кольцо Эйнштейна и интересные факты о нем
На новой фотографии можно увидеть, что галактика NGC 6505 словно нимбом окружена кольцом света.
Что важно понимать, на самом деле это свет другой галактики, находящейся прямо за NGC 6505.
По словам астрономов, сам ее свет искривляется под влиянием гравитации, образуя яркое кольцо.
Ученые также не скрывают, что кольца Эйнштейна — очень важный инструмент для астрономов, ведь именно они способны показать объекты, которые по-другому не были бы видны.
Более того, именно они позволяют оценить массу галактики, которая выступает как линза.
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