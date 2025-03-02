36 миллиардов солнц. Астрономы раскрыли одну из главных тайн космоса

По словам ученых, им удалось отыскать огромную черную дыру размером в 36 миллиардов солнц. Они также официально подтвердили, что она прячется внутри так называемой "космической подковы". Что важно понимать, это одна из самых больших черных дыр, когда-либо найденных.

Что известно об одной из самых больших черных дыр

Астрономы обращают внимание на то, что вокруг этого объекта сформировалось светящееся кольцо, окружающее переднюю галактику LRG 3-757.

Его часто называют кольцом Эйнштейна — оно появляется, когда массивная галактика искажает и усиливает свет более далекой галактики, расположенной позади нее.

Фото: NASA, ESA

Такое усиление света называется "гравитационным линзированием" и было предсказано Альбертом Эйнштейном еще в 1915 году. Новое исследование показало, что именно черная дыра в центре LRG 3-757 придает ей достаточное количество массы, чтобы искривлять свет. Поделиться

По словам астрономов, они использовали данные по спектрографу Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE) в пустыне Атакама (Чили), а также снимки Космического телескопа Габбла.