36 миллиардов солнц. Астрономы раскрыли одну из главных тайн космоса
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

36 миллиардов солнц. Астрономы раскрыли одну из главных тайн космоса

черная дыра
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Источник:  Live Science

По словам ученых, им удалось отыскать огромную черную дыру размером в 36 миллиардов солнц. Они также официально подтвердили, что она прячется внутри так называемой "космической подковы". Что важно понимать, это одна из самых больших черных дыр, когда-либо найденных.

Главные тезисы

  • Кольцо Эйнштейна, окружающее галактику LRG 3-757, свидетельствует о наличии ультрамассивной чёрной дыры в центре.
  • Гравитационное линзирование, предусмотренное Эйнштейном, позволило астрономам обнаружить и исследовать эту самую чёрную дыру.

Что известно об одной из самых больших черных дыр

Астрономы обращают внимание на то, что вокруг этого объекта сформировалось светящееся кольцо, окружающее переднюю галактику LRG 3-757.

Его часто называют кольцом Эйнштейна — оно появляется, когда массивная галактика искажает и усиливает свет более далекой галактики, расположенной позади нее.

Фото: NASA, ESA

Такое усиление света называется "гравитационным линзированием" и было предсказано Альбертом Эйнштейном еще в 1915 году. Новое исследование показало, что именно черная дыра в центре LRG 3-757 придает ей достаточное количество массы, чтобы искривлять свет.

По словам астрономов, они использовали данные по спектрографу Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE) в пустыне Атакама (Чили), а также снимки Космического телескопа Габбла.

Лишь после детального анализа мощного гравитационного линзирования галактики LRG 3-757 (чья масса в 100 раз превышает массу Млечного Пути), а также скорости и траектории движения ее звезд, ученые пришли к выводу, что для объяснения наблюдаемых данных необходимо присутствие ультрамассивной черной дыры.

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