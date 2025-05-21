Китай створює в космосі суперкомп'ютер
Категорія
Технології
Дата публікації

Китай створює в космосі суперкомп'ютер

ЗМІ дізналися про плани Китаю
Джерело:  The Sun

Згідно з даними видання The Sun, Китай почав активно збирати ШІ-суперкомп'ютер у космосі. Офіційний Пекін розраховує на те, що він складатиметься з 2800 супутників на орбіті Землі.

Головні тези:

  • ADA Space уже запустила перші 12 супутників вказаної мережі.
  • Супутники проєкту “Star Compute” можуть “спілкуватися” зі швидкістю до 100 ГБ/сек.

ЗМІ дізналися про плани Китаю

Згідно з даними журналістів, китайська компанія ADA Space нещодавно змогла вивести на орбіту перші 12 супутників цієї гігантської мережі.

За словами розробників, ці супутники мають здатність обробляти зібрані ними дані локально, а не передавати їх на наземні станції для обчислень.

Зазвичай дані, що зберігаються на борту супутників, передаються на Землю пакетами — але частина інформації губиться під час передачі. Крім повільної передачі, на Землю надходить менше 10% супутникових даних — через обмежену пропускну здатність каналів і брак наземних станцій.

Компанія ADA Space звертає увагу на те, що супутники є частиною проєкту "Star Compute", у межах якого їх оснащують ультрашвидкими ШІ-процесорами.

Вони мають здатність “вести діалог” один з одним за допомогою лазерів зі швидкістю до 100 ГБ/сек.

Що важливо розуміти, це значно швидше, ніж у традиційних супутників.

Мережа може спільно використовувати до 30 терабайт пам'яті. Для порівняння: це приблизно відповідає 20 000 фільмів у HD-якості або 10 рокам безперервного відеозапису на одному жорсткому диску.

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