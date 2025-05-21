Китай створює в космосі суперкомп'ютер

Згідно з даними видання The Sun, Китай почав активно збирати ШІ-суперкомп'ютер у космосі. Офіційний Пекін розраховує на те, що він складатиметься з 2800 супутників на орбіті Землі.
Головні тези:
- ADA Space уже запустила перші 12 супутників вказаної мережі.
- Супутники проєкту “Star Compute” можуть “спілкуватися” зі швидкістю до 100 ГБ/сек.
ЗМІ дізналися про плани Китаю
Згідно з даними журналістів, китайська компанія ADA Space нещодавно змогла вивести на орбіту перші 12 супутників цієї гігантської мережі.
За словами розробників, ці супутники мають здатність обробляти зібрані ними дані локально, а не передавати їх на наземні станції для обчислень.
Компанія ADA Space звертає увагу на те, що супутники є частиною проєкту "Star Compute", у межах якого їх оснащують ультрашвидкими ШІ-процесорами.
Вони мають здатність “вести діалог” один з одним за допомогою лазерів зі швидкістю до 100 ГБ/сек.
Що важливо розуміти, це значно швидше, ніж у традиційних супутників.
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