Китай создает в космосе суперкомпьютер
Категория
Технологии
Дата публикации

Китай создает в космосе суперкомпьютер

СМИ узнали о планах Китая
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Источник:  The Sun

Согласно данным издания The Sun, Китай начал активно собирать ИИ-суперкомпьютер в космосе. Официальный Пекин рассчитывает, что он будет состоять из 2800 спутников на орбите Земли.

Главные тезисы

  • ADA Space уже запустила первые 12 спутников этой сети.
  • Спутники проекта Star Compute могут общаться со скоростью до 100 ГБ/сек.

СМИ узнали о планах Китая

Согласно данным журналистов, китайская компания ADA Space недавно смогла вывести на орбиту первые 12 спутников этой гигантской сети.

По словам разработчиков, эти спутники обладают способностью обрабатывать собранные ими данные локально, а не передавать их на наземные станции для вычислений.

Обычно данные, хранящиеся на борту спутников, передаются на Землю пакетами — но часть информации теряется во время передачи. Кроме медленной передачи, на Землю поступает менее 10% спутниковых данных — из-за ограниченной пропускной способности каналов и нехватки наземных станций.

Компания ADA Space обращает внимание на то, что спутники являются частью проекта Star Compute, в пределах которого их оснащают ультрабыстрыми ШИ-процессорами.

Они обладают способностью "вести диалог" друг с другом с помощью лазеров со скоростью до 100 ГБ/сек.

Что важно понимать, это гораздо быстрее, чем у традиционных спутников.

Сеть может совместно использовать до 30 терабайт памяти. Для сравнения это примерно соответствует 20 000 фильмов в HD-качестве или 10 годам непрерывной видеозаписи на одном жестком диске.

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