Як зробити селфі в космосі — ексінженер NASA вигадав простий спосіб
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Технології
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Як зробити селфі в космосі — ексінженер NASA вигадав простий спосіб

Селфі в космосі - цілком досяжна мрія
Джерело:  online.ua

Колишній інженер NASA та відомий блогер Марк Робер продовжує дивувати світ новими винаходами. До прикладу, нещодавно він створив безкоштовний сервіс, який дає можливість зробити селфі у космосі на тлі Землі.

Головні тези:

  • Робер вигадав унікальний спосіб, скористатися яким може кожний охочий.
  • Ключову роль у цьому процесі відіграє супутник Sat Gus.

Селфі в космосі — цілком досяжна мрія

За словами Марка Робера, алгоритм дій вкрай простий.

Насамперед потрібно просто завантажити селфі на сайт space.crunchlabs.com.

Після цього ваша світлина відобразиться на екрані, встановленому на борту супутника Sat Gus.

Потім супутник робить знімок з орбіти, на якому видно Землю на тлі і, звісно, вашу фотографію. Оброблені знімки надходять на пошту, вказану під час завантаження.

Що важливо розуміти, Sat Gus вийшов на орбіту лише кілька місців тому з ракети Falcon 9. Це відбулося у межах місії Transporter-12.

Як зазначає Марк Робер, він літає на висоті близько 600 км і може протягом 24 годин зробити до 1000 таких фото з космосу.

На його борту закріплені 2 смартфони Google Pixel у кожусі проти космічної радіації, 2 камери, сонячні панелі та акумулятори.

Варто також зазначити: коли супутник пролітає над вашим містом, ви отримуєте повідомлення.

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