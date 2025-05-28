Как сделать селфи в космосе — экс-инженер NASA придумал простой способ
Категория
Технологии
Дата публикации

Как сделать селфи в космосе — экс-инженер NASA придумал простой способ

Селфи в космосе – вполне достижимая мечта
Читати українською
Источник:  online.ua

Бывший инженер NASA и известный блоггер Марк Робер продолжает удивлять мир новыми изобретениями. К примеру, недавно он создал бесплатный сервис, позволяющий сделать селфи в космосе на фоне Земли.

Главные тезисы

  • Робер придумал уникальный способ, воспользоваться которым может каждый желающий.
  • Ключевую роль в этом процессе играет спутник Sat Gus.

Селфи в космосе — вполне достижимая мечта

По словам Марка Робера, алгоритм действий очень прост.

Прежде всего нужно просто загрузить селфи на сайт space.crunchlabs.com.

После этого ваше изображение отобразится на экране, установленном на борту спутника Sat Gus.

Затем спутник делает снимок с орбиты, на котором видна Земля на фоне и, конечно, ваша фотография. Обработанные снимки отправляют на почту, указанную при загрузке.

Что важно понимать, Sat Gus вышел на орбиту всего несколько месяцев назад с ракеты Falcon 9. Это произошло в рамках миссии Transporter-12.

Как отмечает Марк Робер, он летает на высоте около 600 км и может в течение 24 часов сделать до 1000 таких фото из космоса.

На его борту закреплены 2 смартфона Google Pixel в кожухе против космической радиации, 2 камеры, солнечные панели и аккумуляторы.

Следует также отметить: когда спутник пролетает над вашим городом, вы получаете сообщение.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Астрономы обнаружили в космосе кольцо Эйнштейна — фото
Кольцо Эйнштейна и интересные факты о нем
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
36 миллиардов солнц. Астрономы раскрыли одну из главных тайн космоса
черная дыра
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Китай создает в космосе суперкомпьютер
СМИ узнали о планах Китая

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?