Как сделать селфи в космосе — экс-инженер NASA придумал простой способ

Бывший инженер NASA и известный блоггер Марк Робер продолжает удивлять мир новыми изобретениями. К примеру, недавно он создал бесплатный сервис, позволяющий сделать селфи в космосе на фоне Земли.
Главные тезисы
- Робер придумал уникальный способ, воспользоваться которым может каждый желающий.
- Ключевую роль в этом процессе играет спутник Sat Gus.
Селфи в космосе — вполне достижимая мечта
По словам Марка Робера, алгоритм действий очень прост.
Прежде всего нужно просто загрузить селфи на сайт space.crunchlabs.com.
После этого ваше изображение отобразится на экране, установленном на борту спутника Sat Gus.
Что важно понимать, Sat Gus вышел на орбиту всего несколько месяцев назад с ракеты Falcon 9. Это произошло в рамках миссии Transporter-12.
Как отмечает Марк Робер, он летает на высоте около 600 км и может в течение 24 часов сделать до 1000 таких фото из космоса.
Следует также отметить: когда спутник пролетает над вашим городом, вы получаете сообщение.
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