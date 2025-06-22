На Землю почала "литися" космічна енергія — про що йдеться

Ще 100 років тому стало відомо, що над Землею існує область, в якій містяться енергійні частинки з космосу — лише зараз вони вперше активізувалися. Попри це, енергетичний потенціал неможливо використовувати, оскільки його просто не можна "добути".
Головні тези:
- Заряджені частинки в діапазоні мегаелектронвольт надзвичайно важко перетворювати на корисну енергію.
- Космічна енергія - не реальне джерело енергії для людей.
Що відомо про нове відкриття вчених
Ще у 1958 році стало відомо, що наша планета оперезана так званими "радіаційними поясами Ван Аллена" — областями, насиченими зарядженими частинками високої енергії.
Однак лише нещодавно науковці дійшли висновки, що ці невидимі кільця навколо Землі можуть принести більше шкоди, ніж користі: під час геомагнітних бур вони послаблюють магнітне поле планети.
Один з найважливіших факторів, що впливають на це, є несиметричність магнітного поля нашої планети.
Що важливо розуміти, це має вплив на проникнення частинок, а також блокує створення стабільних умов для видобутку енергії.
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