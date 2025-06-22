На Землю почала "литися" космічна енергія — про що йдеться

Ще 100 років тому стало відомо, що над Землею існує область, в якій містяться енергійні частинки з космосу — лише зараз вони вперше активізувалися. Попри це, енергетичний потенціал неможливо використовувати, оскільки його просто не можна "добути".

Що відомо про нове відкриття вчених

Ще у 1958 році стало відомо, що наша планета оперезана так званими "радіаційними поясами Ван Аллена" — областями, насиченими зарядженими частинками високої енергії.

Однак лише нещодавно науковці дійшли висновки, що ці невидимі кільця навколо Землі можуть принести більше шкоди, ніж користі: під час геомагнітних бур вони послаблюють магнітне поле планети.

Коли спостерігаєш зовнішній і внутрішній радіаційні пояси стає очевидно, наскільки непередбачуваною є їхня поведінка. Їхній склад і структура змінюються в періоди магнітних бур і активних фаз Сонця. Особливо нестабільним є зовнішній пояс, що робить його вкрай ненадійним джерелом енергії. Поширити

Один з найважливіших факторів, що впливають на це, є несиметричність магнітного поля нашої планети.

Що важливо розуміти, це має вплив на проникнення частинок, а також блокує створення стабільних умов для видобутку енергії.