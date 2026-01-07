Науковці розробили принципово нову технологію для отримання сонячної енергії
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці розробили принципово нову технологію для отримання сонячної енергії

панелі
Джерело:  online.ua

Розробники запевняють, що їхній новітній матеріал значно практичніший у застосуванні.

Головні тези:

  • Учені з Корнуельського університету розробили нову технологію отримання сонячної енергії - HelioSkin, яка застосовує ідеї природи для більш ефективного збирання світла.
  • HelioSkin дозволяє підігнати сонячні панелі під будь-яку форму та прилаштувати їх на будь-якій поверхні, ідеальне рішення для перетворення стін будівель на електростанції.

Учені можуть відправити класичні сонячні панелі в минуле

Група експертів з Корнуельського університету розробила принципово нову технологію для отримання сонячної енергії.

Вчені запозичили ідеї з того, як природа формує листя, щоб вловлювати світло під будь-яким кутом. Отримані результати вони застосували у новій технології під назвою HelioSkin, яка фактично залишає в минулому класичні сонячні панелі, пише Eecoportal.

Найбільший плюс HelioSkin полягає в тому, що її можна підігнати під будь-яку форму і прилаштувати сонячну панель на будь-якій поверхні.

Розробники розповіли, що це ніби нашарування фотоелектричних матеріалів, яке схоже на тканину, яка рівномірно приймає форму будь-якого предмета, що знаходиться під нею.

HelioSkin досить просто приклеїти до будь-якої поверхні.

Зазначається, що застосування цієї технології у містах буде найбільш вигідне, оскільки, за задумом вчених, стіни будівель можна перетворити на електростанції. Вони зможуть отримувати енергію, не порушуючи естетику.

Розробники вважають, що це проста ідея і її переваги можуть бути величезними залежно від масштабу проєкту.

Проте без недоліків не обійшлося — HelioSkin виробляє менше електроенергії на квадратний метр, ніж класична панель. Але це можна компенсувати за рахунок великої площі розміщення.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
На Землю почала "литися" космічна енергія — про що йдеться
Що відомо про нове відкриття вчених
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Відкриття тисячоліття. Що відомо про "воскресіння" птаха такахе
"Воскресіння" такахе - що насправді відбувається
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Науковці зробили приголомшливе відкриття — змінить майбутнє світлодіодних технологій
відкриття

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?