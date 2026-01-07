Науковці розробили принципово нову технологію для отримання сонячної енергії

Розробники запевняють, що їхній новітній матеріал значно практичніший у застосуванні.
Головні тези:
- Учені з Корнуельського університету розробили нову технологію отримання сонячної енергії - HelioSkin, яка застосовує ідеї природи для більш ефективного збирання світла.
- HelioSkin дозволяє підігнати сонячні панелі під будь-яку форму та прилаштувати їх на будь-якій поверхні, ідеальне рішення для перетворення стін будівель на електростанції.
Учені можуть відправити класичні сонячні панелі в минуле
Група експертів з Корнуельського університету розробила принципово нову технологію для отримання сонячної енергії.
Вчені запозичили ідеї з того, як природа формує листя, щоб вловлювати світло під будь-яким кутом. Отримані результати вони застосували у новій технології під назвою HelioSkin, яка фактично залишає в минулому класичні сонячні панелі, пише Eecoportal.
Найбільший плюс HelioSkin полягає в тому, що її можна підігнати під будь-яку форму і прилаштувати сонячну панель на будь-якій поверхні.
HelioSkin досить просто приклеїти до будь-якої поверхні.
Зазначається, що застосування цієї технології у містах буде найбільш вигідне, оскільки, за задумом вчених, стіни будівель можна перетворити на електростанції. Вони зможуть отримувати енергію, не порушуючи естетику.
Розробники вважають, що це проста ідея і її переваги можуть бути величезними залежно від масштабу проєкту.
Проте без недоліків не обійшлося — HelioSkin виробляє менше електроенергії на квадратний метр, ніж класична панель. Але це можна компенсувати за рахунок великої площі розміщення.
