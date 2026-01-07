Науковці розробили принципово нову технологію для отримання сонячної енергії

Учені можуть відправити класичні сонячні панелі в минуле

Група експертів з Корнуельського університету розробила принципово нову технологію для отримання сонячної енергії.

Вчені запозичили ідеї з того, як природа формує листя, щоб вловлювати світло під будь-яким кутом. Отримані результати вони застосували у новій технології під назвою HelioSkin, яка фактично залишає в минулому класичні сонячні панелі, пише Eecoportal.

Найбільший плюс HelioSkin полягає в тому, що її можна підігнати під будь-яку форму і прилаштувати сонячну панель на будь-якій поверхні.

Розробники розповіли, що це ніби нашарування фотоелектричних матеріалів, яке схоже на тканину, яка рівномірно приймає форму будь-якого предмета, що знаходиться під нею.

HelioSkin досить просто приклеїти до будь-якої поверхні.

Зазначається, що застосування цієї технології у містах буде найбільш вигідне, оскільки, за задумом вчених, стіни будівель можна перетворити на електростанції. Вони зможуть отримувати енергію, не порушуючи естетику.

Розробники вважають, що це проста ідея і її переваги можуть бути величезними залежно від масштабу проєкту.

Проте без недоліків не обійшлося — HelioSkin виробляє менше електроенергії на квадратний метр, ніж класична панель. Але це можна компенсувати за рахунок великої площі розміщення.