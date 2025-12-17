Солнечная электростанция смогла "воскресить" пустыню Талатан
Солнечная электростанция смогла "воскресить" пустыню Талатан

Солнечные панели оказывают положительное влияние на экологию
Источник:  online.ua

Исследователи из Сианьского технологического университета пришли к выводу, что солнечные панели создали собственный микроклимат, изменив состав почвы и поспособствовав росту растительности. Такое своеобразное "воскресение" природы произошло в пустыне Талатан на западе Китая.

  • Солнечные панели обеспечивают постоянную тень, удерживая влагу и снижая температуру почвы.
  • Изучение этого эффекта будет продолжаться, чтобы понять все нюансы.

Солнечные панели оказывают положительное влияние на экологию

Как сообщает Futura Sciences, в рамках нового масштабного исследования ученые внимательно осмотрели большую солнечную электростанцию мощностью один гигаватт.

Что важно понимать, она занимает действительно большую площадь в бесплодной пустыне.

Всего удалось внимательно проанализировать 57 экологических показателей, прежде всего химический состав почвы, температуру, влажность и биоразнообразие.

Ученые единогласно пришли к выводу, что общее "здоровье" почвы непосредственно под солнечными панелями вдвое лучше, чем ничем не прикрытая почва пустыни.

Причина достаточно очевидна: панели обеспечивают постоянную тень, удерживая влагу и снижая температуру почвы. В условиях пустыни, когда воды и так очень мало, это значительные изменения, способствующие росту растений и развитию микроскопических организмов, влияющих на плодородие почвы.

Фактически это может указывать на то, что большие солнечные электростанции могут стать мощным инструментом для оздоровления и своеобразного "воскресения" пустынных районов.

