Солнечная электростанция смогла "воскресить" пустыню Талатан

Исследователи из Сианьского технологического университета пришли к выводу, что солнечные панели создали собственный микроклимат, изменив состав почвы и поспособствовав росту растительности. Такое своеобразное "воскресение" природы произошло в пустыне Талатан на западе Китая.
Главные тезисы
- Солнечные панели обеспечивают постоянную тень, удерживая влагу и снижая температуру почвы.
- Изучение этого эффекта будет продолжаться, чтобы понять все нюансы.
Солнечные панели оказывают положительное влияние на экологию
Как сообщает Futura Sciences, в рамках нового масштабного исследования ученые внимательно осмотрели большую солнечную электростанцию мощностью один гигаватт.
Что важно понимать, она занимает действительно большую площадь в бесплодной пустыне.
Всего удалось внимательно проанализировать 57 экологических показателей, прежде всего химический состав почвы, температуру, влажность и биоразнообразие.
Ученые единогласно пришли к выводу, что общее "здоровье" почвы непосредственно под солнечными панелями вдвое лучше, чем ничем не прикрытая почва пустыни.
Фактически это может указывать на то, что большие солнечные электростанции могут стать мощным инструментом для оздоровления и своеобразного "воскресения" пустынных районов.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-