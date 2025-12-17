Сонячна електростанція змогла "воскресити" пустелю Талатан
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Сонячна електростанція змогла "воскресити" пустелю Талатан

Сонячні панелі позитивно впливають на екологію
Джерело:  online.ua

Дослідники з Сіаньського технологічного університету дійшли висновку, що сонячні панелі створили власний мікроклімат, змінивши склад ґрунту і посприявши росту рослинності. Таке своєрідне “воскресіння” природи сталося в пустелі Талатан на заході Китаю

Головні тези:

  •  Сонячні панелі забезпечують постійну тінь, утримуючи вологу та знижуючи температуру ґрунту. 
  •  Вивчення цього ефекту буде тривати, щоб зрозуміти усі нюанси.

Сонячні панелі позитивно впливають на екологію

Як повідомляє Futura Sciences, у межах нового масштабно дослідження вчені уважно оглянули велику сонячну електростанцію потужністю один гігават.

Що важливо розуміти, вона займає дійсно чималу площу в безплідній пустелі.

Загалом вдалося уважно проаналізувати 57 екологічних показників, насамперед хімічний склад ґрунту, температуру, вологість та біорізноманіття.

Науковці одноголосно дійшли висновку, що загальне "здоров'я" ґрунту безпосередньо під сонячнимии панелями є вдвічі кращим, ніж нічим не прикритий ґрунт пустелі.

Причина є досить очевидною: панелі забезпечують постійну тінь, утримуючи вологу та знижуючи температуру ґрунту. В умовах пустелі, коли води і так дуже мало, це значні зміни, що сприяють росту рослин та розвитку мікроскопічних організмів, що впливають на родючість ґрунту.

Фактично це може вказувати на те, що великі сонячні електростанції мають всі шанси стати потужним інструментом для оздоровлення та своєрідного “воскресіння” пустельних районів.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Що об'єднує людину та горбатого кита — результати дослідження
кит
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Науковці визнали свою помилку під час дослідження Сонця
Сонце не настільки досліджене, як вважалося раніше
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Чи живуть люди у "Матриці" — результати дослідження
Матриця

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?