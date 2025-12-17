Сонячна електростанція змогла "воскресити" пустелю Талатан

Дослідники з Сіаньського технологічного університету дійшли висновку, що сонячні панелі створили власний мікроклімат, змінивши склад ґрунту і посприявши росту рослинності. Таке своєрідне “воскресіння” природи сталося в пустелі Талатан на заході Китаю

Сонячні панелі позитивно впливають на екологію

Як повідомляє Futura Sciences, у межах нового масштабно дослідження вчені уважно оглянули велику сонячну електростанцію потужністю один гігават.

Що важливо розуміти, вона займає дійсно чималу площу в безплідній пустелі.

Загалом вдалося уважно проаналізувати 57 екологічних показників, насамперед хімічний склад ґрунту, температуру, вологість та біорізноманіття.

Науковці одноголосно дійшли висновку, що загальне "здоров'я" ґрунту безпосередньо під сонячнимии панелями є вдвічі кращим, ніж нічим не прикритий ґрунт пустелі.

Причина є досить очевидною: панелі забезпечують постійну тінь, утримуючи вологу та знижуючи температуру ґрунту. В умовах пустелі, коли води і так дуже мало, це значні зміни, що сприяють росту рослин та розвитку мікроскопічних організмів, що впливають на родючість ґрунту. Поширити

Фактично це може вказувати на те, що великі сонячні електростанції мають всі шанси стати потужним інструментом для оздоровлення та своєрідного “воскресіння” пустельних районів.