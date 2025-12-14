На Солнце обнаружили гигантское скопление пятен — к чему готовиться
На Солнце обнаружили гигантское скопление пятен — к чему готовиться

Что известно об аномалиях на Солнце
Читати українською
Источник:  Live Science

Издание Live Science получило от ученых данные о том, что на Солнце зафиксировали возникновение масштабного скопления пятен. Их заметили на той стороне светила, которое обращено к нашей планете.

Главные тезисы

  • Впервые учёные заметили эти пятна 28 ноября.
  • Они могут свидетельствовать о повторении "События Кэррингтона".

Что известно об аномалиях на Солнце

Ученые обращают внимание на то, что общая площадь скопления этих пятен равна тому, что когда-то породило величайшую геомагнитную бурю в истории человечества.

Что важно понимать, именно геомагнитная буря 1859 года, которую также называют "Событием Кэррингтона" — самая сильная за всю историю наблюдений.

Ее следствием стали масштабные сбои телеграфных систем по всей Европе и Северной Америке.

По словам ученых, подобные солнечные пятна могут спровоцировать мощные взрывы радиации или солнечные вспышки.

В первую очередь речь идет о процессах, когда их невидимые магнитные силовые линии искривляются и разрываются, высвобождая энергию в космос.

Эти взрывные выбросы могут вызвать временные радиоперебои на Земле и запускать огромные, быстро движущиеся облака плазмы или корональные выбросы массы.

Ученые обращают внимание на то, что комплекс, которому дали название AR 4294-4296, состоит из двух разных групп солнечных пятен, AR 4294 и AR 4296, которые магнитно переплетены между собой.

