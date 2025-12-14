На Сонці виявили гігантське скупчення плям — до чого готуватися
Що відомо про аномалії на Сонці
Джерело:  Live Science

Видання Live Science отримало від науковців дані про те, що на Сонці зафіксували виникнення масштабного скупчення плям. Їх помітили на тому боці світила, яке звернене до нашої планети.

Головні тези:

  •  Уперше вчені помітили ці плями 28 листопада.
  • Вони можуть свідчити про повторення "Події Керрінгтона".

Науковці звертають увагу на те, що загальна площа скупчення цих плям дорівнює тому, що колись породило найбільшу геомагнітну бурю в історії людства.

Що важливо розуміти, саме геомагнітна буря 1859 року, яку також називають "Подією Керрінгтона" — є найсильнішою за усю історію спостережень.

Її наслідок стали масштабні збої телеграфних систем по всій Європі та Північній Америці.

За словами вчених, подібні сонячні плями можуть спровокувати потужні вибухи радіації, або сонячні спалахи.

Насамперед йдеться про процеси, коли їхні невидимі магнітні силові лінії викривляються і розриваються, вивільняючи енергію в космос.

Ці вибухові викиди можуть викликати тимчасові радіоперебої на Землі і запускати величезні, швидко рухомі хмари плазми, або корональні викиди маси.

Науковці звертають увагу на те, що комплекс, якому дали назву AR 4294-4296, складається з двох різних груп сонячних плям, AR 4294 і AR 4296, які магнітно переплетені між собою.

