Вчені виявили серйозну проблему, яка руйнує здоров'я людей

Багато людей у різних куточках світу стикаються з однією і тією самою проблемою, а саме — безсонням. Однак, як стверджують науковці, її негативний вплив звикли недооцінювати.

Безсоння руйнує здоров'я людей

У межах нового масштабного дослідження, яке провела команда Університету охорони здоров'я та науки Орегону (OHSU), стало зрозуміло, що поганий сон може скорочувати тривалість життя більше, ніж інші фактори, до прикладу, погане харчування, відсутність фізичних вправ та самотність.

За словами вчених, вони вирішили детально проаналізувати тенденції, пов'язані із середньою тривалістю життя у США.

Таким чином науковці дійшли висновку, що брак достатньої кількості сну призводить до вищого ризику смертності в кожному штаті та за своїм впливом на здоров'я поступається лише курінню.

З заявою з цього приводу виступив доктор філософії, доцент і директор Лабораторії сну, хронобіології та здоров'я у Школі медсестер OHSU, старший автор дослідження Ендрю Макхілл.

Він відверто зізнався, що він не очікував, що сон буде "настільки сильно корелювати" із тривалістю життя.