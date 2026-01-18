Впервые в истории. Ученые совершили прорыв в изучении Солнца
Впервые в истории. Ученые совершили прорыв в изучении Солнца

Что удалось узнать о NOAA 13664
Источник:  online.ua

Благодаря усилиям иностранных ученых удалось отследить на Солнце чрезвычайно активную область NOAA 13664 с момента ее зарождения до тотального коллапса. На это потратили 94 дня непрерывного наблюдения.

Главные тезисы

  • Именно область NOAA 13664 была причиной поразительного северного сияния, которое было видно даже на юге.
  • Однако из-за нее также пострадали современные технологии, в том числе цифровое сельское хозяйство.

Что удалось узнать о NOAA 13664

По словам ученых, обнаруженная на светиле область получила название NOAA 13664.

Что важно понимать, именно она была причиной мощнейших геомагнитных бурь, которые наша планета видела за последние 20 лет.

Это спровоцировало сбои в работе спутников, систем сельского хозяйства и даже железнодорожной сигнализации, пишет The Daily Galaxy.

Такой длительный мониторинг стал возможным благодаря объединению данных с двух космических аппаратов: Solar Orbiter наблюдавшего за обратной стороной Солнца Европейского космического агентства (ЕКА) и постоянно следившего за стороной обращенной к Земле Solar Dynamics Observatory (SDO) от НАСА.

Благодаря этому удалось отследить полную хронологию эволюции солнечной области — это произошло впервые в истории.

Что важно понимать, в большинстве случаев активные области на Солнце остаются видимыми с Земли лишь около двух недель, прежде чем исчезнуть из виду.

Однако именно зонд Solar Orbiter, работающий на орбите последние 6 лет, позволил увидеть зоны, скрытые от глаз земных наблюдателей.

