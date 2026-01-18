Уперше в історії. Вчені здійснили прорив у вивченні Сонця

Завдяки зусиллям іноземних науковців вдалося відстежити на Сонці надзвичайно активну область NOAA 13664 від моменту її зародження до тотального колапсу. На це витратили 94 днів безперервного спостереження.

Що вдалося дізнатися про NOAA 13664

За словами науковців, виявлена на світилі область отримала назву NOAA 13664.

Що важливо розуміти, саме вона була причиною найпотужніших геомагнітних бур, які наша планета бачила за останні 20 років.

Це спровокувало збої у роботі супутників, систем сільського господарства і навіть залізничної сигналізації, пише The Daily Galaxy.

Такий тривалий моніторинг став можливим завдяки об'єднанню даних з двох космічних апаратів: Solar Orbiter Європейського космічного агентства (ЄКА), який спостерігав за зворотним боком Сонця, і Solar Dynamics Observatory (SDO) від НАСА, який постійно стежив за боком, зверненим до Землі. Поширити

Завдяки цьому вдалося відслідкувати повну хронологію еволюції сонячної області — це сталося вперше в історії.

Що важливо розуміти, у більшості випадків активні області на Сонці залишаються видимими з Землі лише близько двох тижнів, перш ніж зникнути з поля зору.

Проте саме зонд Solar Orbiter, який працює на орбіті останні 6 років, дав можливість побачити зони, приховані від очей земних спостерігачів.