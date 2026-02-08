Нейробіологи оцінили інтелектуальні здібності зумерів

Технологічний прогрес суттєво покращив рівень життя різних поколінь, однак для зумерів він став своєрідним прокляттям. Насамперед йдеться про те, що нинішнє покоління молоді, відоме як зумери (народжені з 1997 по 2012 рік), стало першим в історії, чиї когнітивні здібності виявилися нижчими, ніж у батьків.

Зумери могли стати жертвами технологічного прогресу

На переконання вчених, саме сучасні технології та онлайн-навчання зіграли фатальну роль у житті цього покоління, пише Unilad.

Свою думку з цього приводу уже озвучив відомий нейробіолог Джаред Хорват.

Він звернув увагу на те, спостереження за когнітивним розвитком людей тривають останні кілька десятилть.

За словами ексерта, саме зумери виявилися першим поколінням, яке набрало найменше балів за сукупністю факторів — пам'ять, навички читання і рахунку, здатність вирішувати нестандартні завдання і загальний рівень IQ.

І справа тут не в самих людях, а в гаджетах, які їх щоденно оточують ще змалечку.

Вчені закликають не забувати, що смартфони, планшети та комп'ютери, мають негативний вплив на процес засвоєння інформації.

Що важливо розуміти, мозок людини не здатний повноцінно навчатися через короткі ролики або короткі тексти.