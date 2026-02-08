Нейробіологи оцінили інтелектуальні здібності зумерів
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Нейробіологи оцінили інтелектуальні здібності зумерів

Зумери могли стати жертвами технологічного прогресу
Read in English
Джерело:  online.ua

Технологічний прогрес суттєво покращив рівень життя різних поколінь, однак для зумерів він став своєрідним прокляттям. Насамперед йдеться про те, що нинішнє покоління молоді, відоме як зумери (народжені з 1997 по 2012 рік), стало першим в історії, чиї когнітивні здібності виявилися нижчими, ніж у батьків.

Головні тези:

  • Зумери проводять у школі більше часу, ніж діти минулих поколінь.
  • Однак навіть це не вирішує проблему з поганим засвоєнням знань.

Зумери могли стати жертвами технологічного прогресу

На переконання вчених, саме сучасні технології та онлайн-навчання зіграли фатальну роль у житті цього покоління, пише Unilad.

Свою думку з цього приводу уже озвучив відомий нейробіолог Джаред Хорват.

Він звернув увагу на те, спостереження за когнітивним розвитком людей тривають останні кілька десятилть.

За словами ексерта, саме зумери виявилися першим поколінням, яке набрало найменше балів за сукупністю факторів — пам'ять, навички читання і рахунку, здатність вирішувати нестандартні завдання і загальний рівень IQ.

І справа тут не в самих людях, а в гаджетах, які їх щоденно оточують ще змалечку.

Вчені закликають не забувати, що смартфони, планшети та комп'ютери, мають негативний вплив на процес засвоєння інформації.

Що важливо розуміти, мозок людини не здатний повноцінно навчатися через короткі ролики або короткі тексти.

Біологічно ми запрограмовані на навчання через спілкування з іншими людьми і глибоке вивчення інформації, а не через швидкі перекази і поверхневе гортання сторінок.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Вчені виявили серйозну проблему, яка руйнує здоров'я людей
Безсоння руйнує здоров'я людей
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Вчені назвали 3 головні риси собак-геніїв
Геніальні собаки існують - як їх розпізнати
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Уперше в історії. Вчені здійснили прорив у вивченні Сонця
Що вдалося дізнатися про NOAA 13664

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?