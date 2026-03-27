Категорія
Україна
Дата публікації

Україна рознесла ще 5 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

26 березня Сили оборони україни успішно атакували одразу п’ять районів зосередження особового складу й техніки та один інший важливий об’єкт російських загарбників. До цих операцій були залучені авіація, ракетні війська і артилерія.

Головні тези:

  • Почався 1493 день повномасштабної війни РФ проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 150 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 27 березня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.03.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 293 170 (+1 000) осіб

  • танків — 11 808 (+1) од.

  • бойових броньованих машин — 24 287 (+9) од.

  • артилерійських систем — 38 863 (+68) од.

  • РСЗВ — 1 700 (+2) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 200 611 (+2 222) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 85 569 (+217) од.

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє становище та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту.

Вчора противник завдав 68 авіаційних ударів, скинувши 227 керованих авіабомб.

рім того, застосував 9190 дронів-камікадзе та здійснив 3906 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 98 — із реактивних систем залпового вогню.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Харків, Запоріжжя та Херсонщину — загинула людина, 13 постраждали
ДСНС України
Наслідки нових атак Росії на Україну - що відомо
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Гучна "бавовна" гримить в Ленінградській та Волгоградській областях — відео
“Бавовна” в Росії 27 березня - останні подробиці
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп підтвердив можливість перенаправлення зброї для України на Близький Схід
The White House
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?