Україна рознесла ще 5 районів зосередження армії РФ

26 березня Сили оборони україни успішно атакували одразу п’ять районів зосередження особового складу й техніки та один інший важливий об’єкт російських загарбників. До цих операцій були залучені авіація, ракетні війська і артилерія.
Головні тези:
- Почався 1493 день повномасштабної війни РФ проти України.
- Вчора на фронті відбулося 150 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 27 березня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.03.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 293 170 (+1 000) осіб
танків — 11 808 (+1) од.
бойових броньованих машин — 24 287 (+9) од.
артилерійських систем — 38 863 (+68) од.
РСЗВ — 1 700 (+2) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 200 611 (+2 222) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 85 569 (+217) од.
Вчора противник завдав 68 авіаційних ударів, скинувши 227 керованих авіабомб.
рім того, застосував 9190 дронів-камікадзе та здійснив 3906 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 98 — із реактивних систем залпового вогню.
