РФ атакувала Харків, Запоріжжя та Херсонщину — загинула людина, 13 постраждали

Протягом минулої доби та вночі 27 березня російські загарбники завдавали ударів по різних регіонах України. Про найбільшу кількість потерпілих повідомляється у Харкові, де ворог атакував багатоповерхівку.
Головні тези:
- 26 березня ворог завдав 971 удару по 42 населених пунктах Запорізької області.
- На Херсонщині під ворожим вогнем були десятки населених пунктів.
Наслідки нових атак Росії на Україну — що відомо
Протягом минулої ночі противник знову атакував ударними безпілотниками місто Харків.
Цього разу росіяни поцілили у житлову 9-поверхівку.
На місці події працювали підрозділи ДСНС, зокрема рятувальники-верхолази, сапери та психологи.
Згідно з останніми даними, щонайменше 9 людей зазнали поранені.
Окрім того, повідомляється, що через ворожі удари по Херсонській та Запорізькій областях протягом 26 березня загинула людина, ще 4 людини постраждали.
Глава Запорізької ОВА Іван Федоров офіційно підтвердив, що троє цивільних були поранені внаслідок атак на Пологівський та Запорізький райони.
Також армія РФ завдавала ударів по критичній і соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах на Херсонщині.
Відомо про пошкодження двох багатоповерхівок та 10 приватних будинків, адмінбудівлі, фермерського господарства, складів і приватних автомобілів.
Місцева влада заявляє, що внаслідок атак у Херсонській громаді загинула одна людина, ще одна дістала поранення.
