РФ атакувала Харків, Запоріжжя та Херсонщину — загинула людина, 13 постраждали

Протягом минулої доби та вночі 27 березня російські загарбники завдавали ударів по різних регіонах України. Про найбільшу кількість потерпілих повідомляється у Харкові, де ворог атакував багатоповерхівку.

Наслідки нових атак Росії на Україну — що відомо

Протягом минулої ночі противник знову атакував ударними безпілотниками місто Харків.

Цього разу росіяни поцілили у житлову 9-поверхівку.

Внаслідок влучання сталися часткові руйнації внутрішніх конструкцій та балкону квартири на верхньому поверсі. Пожежі не було.

На місці події працювали підрозділи ДСНС, зокрема рятувальники-верхолази, сапери та психологи.

Згідно з останніми даними, щонайменше 9 людей зазнали поранені.

Окрім того, повідомляється, що через ворожі удари по Херсонській та Запорізькій областях протягом 26 березня загинула людина, ще 4 людини постраждали.

Глава Запорізької ОВА Іван Федоров офіційно підтвердив, що троє цивільних були поранені внаслідок атак на Пологівський та Запорізький райони.

Також армія РФ завдавала ударів по критичній і соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах на Херсонщині.

Відомо про пошкодження двох багатоповерхівок та 10 приватних будинків, адмінбудівлі, фермерського господарства, складів і приватних автомобілів.