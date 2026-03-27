РФ атаковала Харьков, Запорожье и Херсонщину — погиб человек, 13 пострадали

Последствия новых атак России на Украину – что известно
За прошедшие сутки и ночью 27 марта российские захватчики наносили удары по разным регионам Украины. О самом большом количестве пострадавших сообщается в Харькове, где враг атаковал многоэтажку.

  • 26 марта враг нанес 971 удар по 42 населенным пунктам Запорожской области.
  • В Херсонской области под вражеским огнем также были десятки населенных пунктов.

В минувшую ночь противник снова атаковал ударными беспилотниками город Харьков.

В этот раз россияне попали в жилую 9-этажку.

В результате попадания произошли частичные разрушения внутренних конструкций и балкона квартиры на верхнем этаже. Пожара не было.

На месте происшествия работали подразделения ГСЧС, в том числе спасатели-верхолазы, саперы и психологи.

Согласно последним данным, по меньшей мере 9 человек получили раненые.

Кроме того, сообщается, что из-за вражеских ударов по Херсонской и Запорожской областях в течение 26 марта погиб человек, еще 4 человека пострадали.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров официально подтвердил, что трое гражданских были ранены в результате атак на Пологовский и Запорожский районы.

Также армия РФ наносила удары по критической и социальной инфраструктуре, а также жилым кварталам на Херсонщине.

Известно о повреждении двух многоэтажек и 10 частных домов, админздания, фермерского хозяйства, складов и частных автомобилей.

Местные власти заявляют, что в результате атак в Херсонской общине погиб один человек, еще один получил ранения.

