РФ атаковала Харьков, Запорожье и Херсонщину — погиб человек, 13 пострадали

За прошедшие сутки и ночью 27 марта российские захватчики наносили удары по разным регионам Украины. О самом большом количестве пострадавших сообщается в Харькове, где враг атаковал многоэтажку.
Главные тезисы
- 26 марта враг нанес 971 удар по 42 населенным пунктам Запорожской области.
- В Херсонской области под вражеским огнем также были десятки населенных пунктов.
Последствия новых атак России на Украину — что известно
В минувшую ночь противник снова атаковал ударными беспилотниками город Харьков.
В этот раз россияне попали в жилую 9-этажку.
На месте происшествия работали подразделения ГСЧС, в том числе спасатели-верхолазы, саперы и психологи.
Согласно последним данным, по меньшей мере 9 человек получили раненые.
Кроме того, сообщается, что из-за вражеских ударов по Херсонской и Запорожской областях в течение 26 марта погиб человек, еще 4 человека пострадали.
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров официально подтвердил, что трое гражданских были ранены в результате атак на Пологовский и Запорожский районы.
Также армия РФ наносила удары по критической и социальной инфраструктуре, а также жилым кварталам на Херсонщине.
Известно о повреждении двух многоэтажек и 10 частных домов, админздания, фермерского хозяйства, складов и частных автомобилей.
Местные власти заявляют, что в результате атак в Херсонской общине погиб один человек, еще один получил ранения.
