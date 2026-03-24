Россия охотится за технологиями украинских оружейников. В офисе оборонной компании TechEx изъяли "прослушку" врага

Утром 24 марта в одном из офисов украинской оборонной компании TechEx, в кабинете главного инженера, нашли спецоборудование российских спецслужб, в том числе и “прослушку”. Предотвратить утечку секретных данных и технологий удалось благодаря совместным усилиям команды компании и Департамента контрразведки СБУ.

Россия начала "охоту" в тылу на украинских оружейников

Как удалось узнать Департаменту контрразведки СБУ, российские спецслужбы делали все возможное, что добраться до:

конструкторской документации;

инженерных разработок;

логистических маршрутов;

цепей поставки комплектующих;

информации о партнерах;

данных о подразделениях Сил обороны Украины, применяющих изделия TechEx.

Однако СБУ смогла предотвратить утечку важных секретных данных, поскольку заранее предупредила компанию о планах врага.

Более того, удалось реализовать комплекс совместных контрразведывательных мероприятий с целью дезинформации российских спецслужб.

В рамках этого плана противник получал недостоверные данные в течение длительного периода.

Мы команда, которая изначально создавалась военными для обеспечения потребностей военных. Поэтому нам особенно трудно признавать тот факт, что КГБ-шние методы работают, они до сих пор эффективны. Враг ведет грязную высококвалифицированную игру, и собственных сил уже недостаточно. Наша система безопасности имеет несколько уровней, учитывает все доступные последние апдейты и постоянную работу с персоналом, но мы — не контрразведка и нет тех ресурсов и средств, которые есть у них, — сказано в заявлении TechEx.

Фактически речь идет о том, что Департамент контрразведки СБУ нейтрализовал не только отдельные попытки технического проникновения, но и сорвал масштабную разведывательную операцию РФ, которая могла иметь серьезные последствия для обороноспособности страны.

На фоне последних событий компания TechEx решила обратиться ко всем своим коллегам, работающим в Украине: