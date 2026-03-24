Россия охотится за технологиями украинских оружейников. В офисе оборонной компании TechEx изъяли "прослушку" врага

Утром 24 марта в одном из офисов украинской оборонной компании TechEx, в кабинете главного инженера, нашли спецоборудование российских спецслужб, в том числе и “прослушку”. Предотвратить утечку секретных данных и технологий удалось благодаря совместным усилиям команды компании и Департамента контрразведки СБУ.
Главные тезисы
- Враг пытался получить доступ к секретным данным, связанным с производством перехватчика Striker Mini и линейки дронов на оптоволокне Stalker.
- TechEx призывает украинские оборонные компании провести дополнительные проверки, обновить уровни доступа и активнее сотрудничать со спецслужбами.
Россия начала "охоту" в тылу на украинских оружейников
Как удалось узнать Департаменту контрразведки СБУ, российские спецслужбы делали все возможное, что добраться до:
конструкторской документации;
инженерных разработок;
логистических маршрутов;
цепей поставки комплектующих;
информации о партнерах;
данных о подразделениях Сил обороны Украины, применяющих изделия TechEx.
Однако СБУ смогла предотвратить утечку важных секретных данных, поскольку заранее предупредила компанию о планах врага.
Более того, удалось реализовать комплекс совместных контрразведывательных мероприятий с целью дезинформации российских спецслужб.
В рамках этого плана противник получал недостоверные данные в течение длительного периода.
Фактически речь идет о том, что Департамент контрразведки СБУ нейтрализовал не только отдельные попытки технического проникновения, но и сорвал масштабную разведывательную операцию РФ, которая могла иметь серьезные последствия для обороноспособности страны.
На фоне последних событий компания TechEx решила обратиться ко всем своим коллегам, работающим в Украине:
Больше по теме
