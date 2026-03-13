СБУ задержала двух российских корректировщиков на Днепропетровщине

Контрразведка Службы безопасности задержала еще два агента ФСБ на Днепропетровщине. Злоумышленники корректировали ракетно-дроновые атаки рашистов по Днепру и Кривому Рогу.

СБУ задержала корректировщиков РФ в Днепропетровской области

Как установило расследование, фигурантами являются двое местных жителей, которые действовали порознь, но имели одного общего куратора из РФ.

По материалам дела одним из агентов оказался работник металлургического комбината. Во внерабочее время злоумышленник объезжал город на собственном автомобиле и обнаруживал места сосредоточения личного состава и техники украинских защитников.

Также фигурант отслеживал время и место перемещения военных колонн Сил обороны, двигавшихся в направлении передовой.

Еще один агент — местный уклоняющийся, скрываясь от мобилизации, приводивший воздушные атаки РФ.

Чтобы скорректировать обстрелы, злоумышленник из окна своей квартиры отслеживал маршруты перемещения мобильных огневых групп в Днепре.

Сотрудники контрразведки СБУ задокументировали преступления агентов и задержали их по местам жительства. Во время обысков у них изъяли смартфоны с поличным.

По материалам дела, оба фигуранта были завербованы российской спецслужбой из-за прокремлевских чатов в Телеграмм-каналах.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).