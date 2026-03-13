СБУ затримала двох російських коригувальників на Дніпропетровщині
Контррозвідка Служби безпеки затримала на Дніпропетровщині ще двох агентів ФСБ. Зловмисники коригували ракетно-дронові атаки рашистів по Дніпру та Кривому Розі.

Головні тези:

  • Служба безпеки України затримала двох агентів ФСБ, які коригували ракетно-дронові атаки російських сил у Дніпрі та Кривому Розі.
  • Фігуранти, мешканці Дніпропетровщини, були завербовані російською спецслужбою та діяли під керівництвом куратора із РФ.

СБУ затримала коригувальників РФ на Дніпропетровщині

Як встановило розслідування, фігурантами є двоє місцевих жителів, які діяли порізно, але мали одного спільного куратора з РФ.

За матеріалами справи, одним з агентів виявився працівник металургійного комбінату. У позаробочий час зловмисник об’їжджав місто на власному авто та виявляв місця зосередження особового складу і техніки українських захисників.

Також фігурант відстежував час та місце переміщення військових колон Сил оборони, які рухалися у напрямку передової.

Ще один агент — місцевий ухилянт, який, ховаючись від мобілізації, наводив повітряні атаки РФ.

Щоб скоригувати ворожі обстріли, зловмисник з вікна своєї квартири відстежував маршрути переміщення мобільних вогневих груп у Дніпрі.

Затримання агента ФСБ

Співробітники контррозвідки СБУ задокументували злочини агентів і затримали їх за місцями проживання. Під час обшуків у них вилучено смартфони із доказами роботи на ворога.

За матеріалами справи, обидва фігуранти були завербовані російською спецслужбою через прокремлівські чати у Телеграм-каналах.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Більше по темі

СБУ затримала неповнолітню агентку ФСБ — готувала теракти у Харкові
СБУ
СБУ
СБУ та СОУ уразили кораблі РФ у Новоросійську
Нова атака України на флот РФ - які наслідки
СБУ врятувала життя Андрія Білецького — його замовили спецслужби РФ
СБУ
Білецький

